母親節小確幸！超商「咖啡飲品買5送2」限時3天　搶喝最新燕麥奶茶

▲7-11推出母親節咖啡優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

迎接5/8母親節到來，就有超商推出5大咖啡飲品「買5送2」優惠，換算下來，爽喝1杯大杯濃萃美式咖啡只要35元，還能以優惠價50元搶喝最新冰燕麥奶茶，活動只有3天，趕快把握機會喝一波。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取將於5/6起至5/8止推出「母親節Love Mom」優惠，5大CITY系列指定飲品可享「買5送2」，品項包含CITY CAFE大杯濃萃美式咖啡250元、CITY PRIMA精品美式咖啡400元、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵咖啡375元、CITY TEA現萃茶統一布丁奶茶325元、CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶優惠價350元，兌換期限至2022/6/30止。

▲CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶買5送2只要350元。



▲優惠只有3天，趕快把握機會省荷包。



「CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶」為新品，以OATLY燕麥奶配上現萃茶的英式紅茶，能夠一次喝到穀物香和淡淡花果茶香，愛喝燕麥奶的你一定要試試看。

▲星巴克買1送1。（圖／取自星巴克同好會臉書專頁）

星巴克推出「星光好友分享優惠」，優惠日還剩下5／5、5／11、5／12，當天從下午4點到晚上8點進店購買2杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，就可享買1送1。每人每次至多買2送2，部分門市與車道服務不適用。

此外，星巴克在6／3前每週五還有「Black Party 黑咖啡 Happy Hour」活動，消費者當天上午10點到下午2點時段，至店內購買2杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中1杯由星巴克招待。優惠品項包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡。