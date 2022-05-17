蔡英文就職總統將滿六週年　時力黨團：安居樂業夢裡相見

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文就職即將滿六週年，時代力量立法院黨團總召邱顯智17日表示，蔡英文在2015年將居住正義列為政見，但房市炒作至今還是一門好的生意，而健全的租屋體系、興建20萬戶社宅也都不知所蹤，年輕人買不起房也租不起房、看不到未來，希望政府能夠真正落實居住正義。

時代力量立法院黨團17日上午召開「總統政見何時兌現，安居樂業夢裡相見」記者會，盤點蔡英文在競選總統時的政見，以及執政期間重要施政承諾，呼籲執政團隊應儘速實現政見，讓國人能夠真正安居樂業。

時代力量黨團幹事長王婉諭指出，盤點目前台灣公共托育量能，0到2歲公共托育資源十分不足，去年新生兒近15.4萬，全國公共托育可收托人數卻不到1萬，而且城鄉差距極大，其中雙北公共托育資源更占全國 55%，政府除了儘速落實公共托育建置，更要考量到偏鄉的困境。

王婉諭認為，現行的友善育兒政策也不夠友善，政府要降低家長負擔，單單只增加育兒津貼是沒用的，還需要建立職場友善、親職教育、家長支持系統等配套措施，然而對於這些配套措施，執政黨始終抱持著「有修就好」的心態，甚至在《性別平等工作法》的修法改革幅度保守。

王婉諭質疑，在普悠瑪事故及太魯閣事故後，政府不斷大喊台鐵改革，但是從交通部、台鐵的表現來看，完全看不出改革決心何在，包括交通部、台鐵局在事故後，洋洋灑灑地提出了許多改善策略，但台鐵相關的缺失及事故仍然頻繁出現。

邱顯智指出， 蔡英文在2015年將居住正義列為政見，並推出安心住宅計畫的「房市三箭」，包括杜絕房市炒作、健全租屋體系及興建20萬戶社會住宅，但房市炒作至今還是一門好的生意，而健全的租屋體系、興建20萬戶社宅也都不知所蹤。

邱顯智也說，雖然政府推動「實價登錄2.0」和「房地合一稅2.0」，但房價及租金還是一路高漲，年輕人買不起房也租不起房，看不到未來，時代力量過去一再要求政府推行完整的囤房稅，然而行政院版本仍然難產。

時代力量黨團副總召陳椒華說明，蔡英文選前多次承諾落實環境友善政策，包含《礦業法》、《工廠管理輔導法》、《氣候變遷因應法》、《土地徵收條例》等法案，但許多政策至今不見顯著進展，有的是未能透過明確的行政作為達成實質改善，更有許多修法仍是零進展。

陳椒華建議，政府除了進行《氣候變遷因應法》草案修法，也應該訂定2030年、2040年減量目標，並且具體落實，別讓目標淪為口號，呼籲蔡英文在政府組織方面，應該要回歸過去水保、林保、野保、環保一家的環境資源部，不要只是讓各部會原地升格，失去組織改造的意義。

對此，民進黨立委許智傑受訪時表示，「做好的要稱讚、做不好的要檢討」，蔡英文執政6年整體成績有水準，外交關係創歷史新高，台灣財政、經濟成績斐然，國民所得更超越韓國，包括疫情、房價、開放國門等都還有努力空間，執政團隊會繼續努力，希望人民可以繼續支持。

▼時代力量立法院黨團召開「總統政見何時兌現，安居樂業夢裡相見」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

