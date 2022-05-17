南加州槍擊案兇嫌疑仇台害1死5傷　國民黨：絕對應受譴責

▲南加州橘郡的台灣長老教會發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

記者皮心瑀／台北報導

美國南加州橘郡的台灣長老教會15日發生槍擊案，導致1死5傷，嫌犯是現年68歲的周文偉（David Chou），疑因不滿兩岸間的政治局勢而犯案，國民黨發出聲明，「任何傷害他人、甚至奪人性命的偏激行為，絕對應受譴責」。

根據警方表示，周文偉開了數槍後，一名52歲專攻運動醫學的博士鄭達志立即衝向嫌犯，盡自己所能地將人撂倒，在搏鬥過程中他被開了數槍，且槍手還打算繼續向他開槍，但槍枝正巧卡彈。

周文偉的身分也隨即曝光，1953年出生於台灣，曾在台灣念書，並當過預官，隨後才前往美國，目前已經遭警方依1項謀殺罪與5項謀殺未遂罪逮捕，同時FBI也將此案定調為仇恨犯罪展開調查。

國民黨表示，對於美國南加州橘郡教會的槍擊事件，造成多名台裔人士傷亡的不幸悲劇，沉痛的哀悼，也要向當地台裔社群致上慰問之意，希望大家團結互助、彼此扶持，共度令人心碎的艱難時刻。

國民黨說，對於勇敢挺身對抗持槍兇嫌、因而不幸犧牲的台裔醫師鄭達志，他們們也要致上最高的敬意。他的挺身而出是導致槍擊案沒有造成更多死傷的主因。

國民黨強調，任何傷害他人、甚至奪人性命的偏激行為，絕對應受譴責。當前案情還在持續調查中，無論有任何政治意識型態，都不足以成為傷害他人的藉口與理由，他們同聲對這樣的仇恨、暴力給予最嚴厲的譴責。

