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8月大女嬰擁一頭「超濃密秀髮」　網看傻：比中年大叔還多

▲ 。（圖／推特@nyannyan_8919）

▲ 一名女嬰擁有一顆漂亮的「鮑伯頭」，讓網友們驚訝居然不到一歲。（圖／推特@nyannyan_8919）

實習記者廖翊慈／綜合報導

一般嬰兒出生時髮量都較為稀疏，通常至一歲髮量才會長得比較均勻。不過，一名日本媽媽的8個月大女兒，生髮速度卻異於常人，不但擁有一頭漂亮的「鮑伯頭」，濃密的程度更是吸引許多網友熱議，「這確定不是小學一年級的孩子嗎？」

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「nyannyan_8919」富燦分享一張女兒的照片，從畫面中，可以看到女孩除了有漂亮的頭型之外，連一頭烏黑亮麗的秀髮都讓人羨慕，而濃密的髮量也意外吸引許多網友回覆，「從背影真的無法猜出你女兒的真實年齡！」

富燦笑說，這已經不是第一次有人驚嘆女兒的髮量了，「之前我帶女兒去親子餐廳用餐，結果服務人員還詢問我，要不要幫女兒點一份兒童套餐」，這種情況甚至不止一次，她每次都笑著回答服務生，因為女兒還未滿一歲，所以目前都只能吃嬰兒食品，「結果服務生都一臉不敢相信，我女兒居然還只是個嬰兒。」

貼文一出，許多網友都紛紛留言羨慕擁有一頭秀髮的女嬰，「非常驚訝！我還以為是一個擁有漂亮直髮的小學生」、「有些孩子就是從出生起這麼漂亮」、「我很驚訝她居然跟我的孩子如此不一樣」、「這不是一般嬰兒的背影...太漂亮了」、「這確定連三歲都沒有嗎」、「怎麼會比我這個中年大叔的頭髮還多」、「我的孩子髮量也很多，但沒有這麼漂亮，反而跟非洲人的頭髮一樣（哭笑不得）」。

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