快訊／「中國攻台包括拿下釣魚台」　陳明通曝日本安全關鍵思考

記者林銘翰／台北報導

國安局長陳明通16日表示，中國所謂的完全統一是包括把釣魚台拿下來，所以不會只有攻打台灣，「它是要把釣魚台拿下來，推沙造島、軍事化，直接威脅到日本」，所以日本現在感受到很大的威脅，包括中國、俄羅斯、北韓等3個擁有核武的國家，「越來越對它造成威脅」，日本本身就是一個當事者、不是一個旁觀者，這種戰略的改變，促發它為什麼最近在安全議題這麼積極。

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院外交及國防委員會16日邀請陳明通、外交部次長田中光等人以「印太最新情勢發展與未來動向」為題提出專案報告，並備質詢。民進黨立委王定宇質詢時提及，日本首相岸田文雄日前提出警告，俄羅斯入侵烏克蘭可能在東亞發生，因此必須保持台灣海峽的穩定。

王定宇指出，美國與日本的國防部長日前舉行高峰會議，會中也談到台海和平穩定的重要性，當中還特別提到「必須採取應對措施，阻止印太地區現狀被片面以武力改變」，詢問日本在印太地區的戰略、角色定位是否已經開始改變或調整。

陳明通表示，最近幾年中國的崛起，尤其在台海周邊不斷地實戰化演練，全世界都看到了，也讓日本感受特別深，中國所謂的完全統一，是包括把釣魚台拿下來，「它不會只有攻打台灣，是要把釣魚台拿下來，推沙造島、軍事化，直接威脅到日本，所以日本已經有想當大的領悟」。

陳明通說明，俄羅斯總統普丁作為一個獨裁者，完全個人意志、乾坤獨斷就來入侵烏克蘭，引起世界的譁然，加上日本跟俄羅斯還有北方四島的爭議，所以現在日本感受到很大的威脅，包括中國、俄羅斯、北韓等3個擁有核武的國家，「越來越對它造成威脅」，而且影響到整個印太的安全。

王定宇指出，前日本首相安倍晉三曾經說過，「台灣有事就等於日本有事」，台海周邊是日本生命般重要的運輸線，這些都在日本的政界描述過。對此，陳明通則說，這些都是過去的描述，日本在安全議題上「本身就是當事者」，因為中國要攻打台灣還包括釣魚台。

王定宇認為，日本過去有點像觀察者或評論者，甚至於是關心者、關心別人家事情的感覺，可是日本最近在國際外交場合，以及對軍事戰略的描述，「他們已經是自己國家當事者的角色，在研析他們的戰略跟相關動作」，詢問日本跟台灣的合作有沒有具體的改變。

陳明通回應，日本已經重新思考過去的想法，所以感受到很大的安全威脅，不管是中國要拿下釣魚台，還是俄羅斯的北方四島，甚至是北韓的威脅，「它本身就是一個當事者、不是一個旁觀者，這種戰略的改變，促發它為什麼最近在安全議題這麼積極」。