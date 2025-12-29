國道赫見保冰桶！女駕駛閃避不及撞上車損　警調監視器追查

▲自小客撞上保冰桶受損。（圖／第五公路警察大隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

國道3號北向長治路段27日下午發生掉落物事故，不明車輛疑似未固定保冰桶掉落內側車道，27歲李姓女子駕車閃避不及直接撞上，所幸無人受傷但車輛受損。第五公路警察大隊已調閱監視影像與ETC追查肇事車輛，並提醒駕駛務必妥善固定載運物品，避免害人害己。

第五公路警察大隊竹田分隊於27日15時20分獲報，國道3號北向399.4公里處 (長治路段)，發生車輛撞擊掉落物之財損事故案，立即派員處理。

經觀看影像係1部不詳車號車輛（資訊待查) 掉落疑似保冰桶之方形物品於內側車道上，造成後方李女駕駛自小客車閃避不及撞擊該地落物致生車損，無人受傷，事後李女自行前往第八大隊善化分隊報案，後續將交由轄管竹田分隊追查。

第五公路警察大隊將依規定調閱該路段CCTV影像及ETC資料追查掉落物所屬車輛，並通知車主到案說明，俟查證後依規定舉發。

第五公路警察大隊呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人3000元以上18000元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊銷駕駛執照。