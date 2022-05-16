疫情救護不放鬆　南消七大隊加強救護能力訓練保障市民生命安全

▲台南市消防局第七大隊為提升救護品質，召集所屬南門、中正、德興、灣裡、東門、崇善及後甲分隊人員，前來大隊部辦理救護教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫期間台南市消防局七大隊為提升救護品質，召集南門、中正、德興、灣裡、東門、崇善及後甲分隊調派消防人員前來大隊部辦理救護教育訓練，除了加強疫情期間各式救護技能外，另特別針對「車上給氧處置」及「車上相關器耗材注意事項」持續要求精實，確保市民生命安全外，也加強消防人員的自身防疫工作。

第七大隊長黃輝林表示，七大隊目前已有東門防疫專責隊擔服高風險案件載運勤務，但大隊轄區為台南市東區、南區及中西區，人口眾多且環境複雜，更是觀光重點熱區，目前疫情期間且近日天氣變化大，相關心血管疾病或呼吸道疾病等內科患者相對增多，為確保消防人員防疫安全及市民救護品質，16日由南門高級救護隊擔任救護教官，並請所轄分隊調派消防人員前來大隊部精進救護技能，期使透過訓練提升救護效能。

台南市整體的院前救護技術能力和救護裝備，在消防局長李明峯的努力和市長黃偉哲的支持下，不因疫情影響而鬆懈，不斷提升且更趨完善，本次訓練也藉由消防人員的操作中相互交換經驗，同時也提醒在針對目前面對疑似高風險個案的車上救護處置，儘可能完善每一趟救護工作，帶給市民最好的到院前緊急救護服務。

最後，第七大隊也呼籲市民朋友將救護資源留給真正需要的人，輕症請自行救醫不要濫用救護車，同時也請民眾多留意居家防火避難環境、歡迎熱心市民加入義消的行列，提升應變能力，保障自身財產安全。