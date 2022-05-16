怕中小學停課「影響學習」！網炸鍋批爛理由　教團再喊3訴求

▲有網友認為，上個3天又停課再復課，無限循環，老師真的很辛苦。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

連日不少家長、老師盼中央宣布高中以下到學期末能暫停實體課程，全改線上教學，不過教育部今（16日）肯定表示，不會有此政策，但各校可視情況調整授課方式，學生要請防疫假也沒問題。但沒統一的規範讓多個教團、家長團體怒批，根本不懂第一現場的苦不堪言跟亂象，再提三訴求。

教育部主秘廖興國表示，不會再跟指揮中心提高中以下停課政策，以目前為例，學生都能自主請防疫假，各項成績不會受影響外，學校若運作有困難，也可以調整授課方式，還是要「因地制宜、因校制宜」，否則全台統一停課，有些地區疫情不嚴重，會影響到學生學習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這番話讓不少網友炸鍋，質疑「有戰力的大學生都遠距教學了，國中小沒疫苗反而不停？」、「上個3天又停課再復課，再停課再復課無限循環，老師真的很辛苦，又要處理實體課又要處理線上課」。有網友問教育部長潘文忠「到底生命重要，還是學習重要」，也有人怒批「什麼爛理由，線上教學不是也是學習還能防疫？」。

▲廖興國（右）強調，若全台統一停課會影響學生學習。（圖／記者許展溢攝）



全國高級中等學校教育產業工會認為，教育部若真的重視各縣市學校學生的學習權益，應正式發公文到各校，同意各校「因地制宜、因校制宜」，讓學校有依據可在召開課發會決議後，實施遠距教學，目前狀況就是很多校苦不堪言，各校若要實施全校遠距教學，都還要報教育主管機關同意才能實施，尤其國立高中職需經國教署核准，反問教育部真的清楚教育現場的亂象？

全中教三點呼籲教育部，一、全校實施遠距教學的政策應因地制宜給予彈性，正式發公文至各校，開放各縣市高中職學校，讓學校有依據，得經過課發會決議後，實施全校遠距教學課程。二、考量疫情最高峰的兩週，全國各高中職學校暫停 2~3 週實體上課，實施遠距。最後是盡快研議提早放暑假可行性，實體與遠距教學混合上課。

國教行動聯盟和台灣家長守護婦幼權益協會等家長團體則提到，連日接獲許多家長陳情，反覆停課、混成教學效果不佳，因應疫情停課標準調整後，造成班級停課、復課輪替加快，又要兼顧線上與實體同步的混成教學，嚴重影響教學品質及孩子學習成效，並造成教師、學校人力調度困難，部分學校甚至已發生找不到老師、只好由校長支援代課的狀況。

國教行動聯盟指出，5月14至15日針對疫情最嚴峻的北部地區（北北基桃竹）家長進行問卷調查，回收有效問卷2912份，84.4％（2459人）贊成中小學應統一停課，僅12.8％（374人）不贊成，面對疫情高峰，目前停課標準就是造成校園亂象，籲教育部別再為難老師、折騰家長，應儘速宣布全面停止高中以下實體課程。

其他人也看了...

教育部堅決高中以下不停課！ 最大考量曝：影響學生學習