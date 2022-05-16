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國中會考「確診、居隔和居檢」起訖日期計算方式出爐　3圖看懂

▲▼教育部主秘廖興國、國教署署長彭富源。（圖／記者許展溢攝）

▲彭富源表示，試場從每間42人縮減至36人。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

國中會考週六21日登場，約有20萬名考生報名，不過本土病例嚴峻，根據教育部截至昨天統計，全台各級染疫生破8萬人，若確診不能應試等狀況，引發不少家長、學生擔憂，教育部今（16日）下午召開記者會，說明確診、居隔和居檢者「起訖日期」計算方式。

教育部指出，確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生參加補考，而居隔、居檢、自主防疫及現場有發燒或呼吸道疾病的考生，則安排至不同類型的「第二類備用試場」應試。國教署署長彭富源表示，指揮中心今宣布居家隔離新制，因此將不影響國中會考，並從原本每間42人，降至36人，拉開考生距離。

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▲▼國中會考確診者、居家隔離者和居家檢疫的起訖日期計算方式。。（圖／教育部提供）

▲▼國中會考確診者、居家隔離者起訖日期計算方式。（圖／教育部提供，下同）

▲▼國中會考確診者、居家隔離者和居家檢疫的起訖日期計算方式。。（圖／教育部提供）

至於起訖日期，教育部說明，無症狀或輕症確診者（居家照護）的起訖日期計算為，指定處所隔離期間，以隔離通知書所載起訖日為準。未收到隔離通知書的考生，則以「PCR採檢日」為起始日（第0天），「PCR採檢日+7」為迄日。教育部舉例，如確診考生5月13日進行PCR採檢為陰性，5月20日為隔離訖日，5月21日才能解隔與應考。

彭富源再舉例，若考生今天是採檢日，到5月20日是第4天，這樣5月21至22日就不能考試，一樣要參加補考。

▲▼國中會考確診者、居家隔離者和居家檢疫的起訖日期計算方式。。（圖／教育部提供）

▲國中會考居家檢疫起訖日期計算方式。

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