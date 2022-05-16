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把愛放大！慈惠醫專築偏鄉安全網　「枋寮940」拋磚引玉

慈惠醫專築偏鄉安全網　枋寮940拋磚盼引玉 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲慈惠醫專築偏鄉安全網，枋寮940拋磚盼引玉 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

兩年多疫情衝擊偏鄉，慈惠醫專配合教育部「高等教育深耕計畫」，藉由「以學習取代工讀」理念，去年獲各界參與「長期認養機制」共認養105位學子，今邀曾獲助的物理治療師劉曉明返校演講，並由數位群聚品牌枋寮940聯手捐助2位學子，強調認養1位學子一年只要1.8萬元，盼能拋磚引玉，場面溫馨感人。

慈惠醫專築偏鄉安全網　枋寮940拋磚盼引玉 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

慈惠醫專築偏鄉安全網　枋寮940拋磚盼引玉 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

慈惠醫專校長張鳳祥非常感謝教育部高教深耕計畫引進「配對基金」的概念按1：1比例加碼補助，只要各界捐助1萬元，教育部就會配對獎補助1萬元，等於把愛放大，讓學校能夠幫助更多學生從社會底層翻身，力爭上游！

一畢業就考取物理治療師的劉曉明表示，家中共七位兄弟姐妹，幸好有各界響應學校的「助學金」才能無後顧之憂，因助學金的溢注，給自己和家庭「希望」與「被愛的感覺」，讓自己與更多在艱困環境搏鬥的孩子，沒有掉出社會安全網而自我傷害或誤入歧途。

成績全班前兩名的在校生蔡宜臻，第二度參加全大運，在本屆游泳賽以36秒24的佳績奪下一般女生組50公尺蛙式金牌。蔡宜臻說，感謝「松鎰安心就學生活助學金」與教育部的長期認養，讓自己遠從澎湖來就讀，不用擔心經濟斷炊而中斷學業！

枋寮940代理領導人暨椰們餐酒館設計總監林可芯指出，「高等教育深耕計畫」具「完善就學協助機制與有效促進社會流動」理念，慈惠醫專連五年受教育部獎補助，並從劉曉明身上，看到社會流動的正能量，肯定教育部「高等教育深耕計畫」對偏鄉有促進社會流動的重大意義外，更是社會安全網的一環。

目睹學校弱勢助學措施，挽救許多經濟或文化不利家庭，枋寮940成員蘇圓仔湯圓游詩蓓說，最動盪的後疫情時代，枋寮940都是小微企業，仍願略盡棉薄之力，因深信痛苦會過去，美麗會留下來。

由屏東知名品牌芳興莊園、村長的水果、禾興農場、饗魚樂、龍炭烤、竹源薑母鴨、阮家茶坊天空餐廳、蘭欣辣汗花果休閒農場、椰們餐酒館、阿達漁港餐廳與蘇圓仔湯圓等組成的「枋寮940」強調，慈惠醫專推出多種獎助學金，畢業生非常搶手，是值得就讀的好學校。

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