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教育部堅決高中以下不停課！　最大考量曝：影響學生學習

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲教育部強調，若統一停課將影響學生學習。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

立法院法制局和全國中小學校長協會、家長團體都喊話教育部，高中以下應停課至學期末，全改線上教學。不過，教育部今（16日）清楚說明，確定不會主動提此政策給指揮中心，且5月8日發布新措施，已授權各校可視狀況調整授課方式，學生要請防疫假也可，並強調要「因校制宜」，若全台一致性停課，會影響到學生學習。

家長團體今也發出5月14至15日針對疫情最嚴峻的北部地區（北北基桃竹）家長進行問卷調查，回收有效問卷2912份，84.4％（2459人）贊成中小學應統一停課，僅12.8％（374人）不贊成。

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教育部主秘廖興國說，5月8日發布新措施已給學校彈性作為，如確診人數部分，若為教職員工導致課程無法進行，學校可做遠距教學等改變授課方式，報主管機關後實施，如果是學生大量請防疫假，造成老師無法兼顧實體跟線上同步，一樣報主管機關備查就可實施。

▲▼教育部主秘廖興國、國教署署長彭富源。（圖／記者許展溢攝）

▲教育部今下午召開國中會考防疫措施說明會。（圖／記者許展溢攝）

廖興國表示，5月8日會發布此規定，主要是因為現在疫情每一個縣市情況都不同，且有些縣市學校不像北北基桃嚴重，所以要回到地方，做因地制宜和務實處理。

媒體追問太多人認為有許多狀況，確實應停課了，教育部是否也不會主動跟指揮中心提此政策，廖興國強調「不會」，就學生為例，都是能請自主防疫假，讓各校有空間自行處理，「因地制宜、因校制宜」，否則全台統一停課，有些地區疫情嚴重，會影響到學生學習，因此這部分是要去考慮的。

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