「高中以下」停課至期末？侯友宜：依既有策略與多方溝通

記者崔至雲／台北報導

本土疫情加劇，立法院法制局建議「高中以下學校」直接停課至5月底或學期末。對此，新北市長侯友宜在今（16日）下午在疫情記者會中表示，新北市一直對學校的防疫有一定的策略，也都會跟家長、學校做充分的溝通，討論如何面對高峰期的因應，接下來也會召集各方溝通討論如何因應疫情的轉換，全力以赴保護孩子的健康。

▲國內新冠肺炎疫情升溫，各高、國中、小學校都因有學童確診而改採居家線上學習。（圖／記者姜國輝攝）

疫情持續升溫，雙北地區校園更是重中之重，愈來愈多學生請防疫假，立法院法制局日前建議，高中以下直接停課到月底或學期末，避免短期內反覆停課、復課。台北市長柯文哲稍早也說明會再與新北市討論。

侯友宜回應，新北市一直對學校的防疫有一定的一個策略方式，分高風險、低風險，然後由校長當防疫指揮官，結合所有的學校團隊還有衛生醫療一起並肩作戰，其中也有分為線上上課、實體上課、分流上課，還有沒有辦法提供基本照顧的學校負起基本照顧。

侯友宜再說，甚至很多的解隔單，各學校也承擔起責任來，發放試劑幫助孩子，保護他們的健康，所以幾乎學校在防疫上全部扛起責任。未來也會持續與家長、學校做充分溝通，討論如何面對疫情的轉換，我們會全力以赴，保護孩子的健康、守護校園安全。