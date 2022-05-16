　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立院、民團籲中學以下全面遠距教學　指揮中心、教部回應一次看

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習,空蕩校園,無人班級。（圖／記者周宸亘攝）

▲全國中小學校長協會喊話教育部，國中會考後「暫停實體課程2週」。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

最新數據顯示全台染疫生超過8萬1948人，教育部同意各大學可暫停實體課程至學期末，立法院法制局建議未列入的高中以下「停課至5月底或學期末」，全國中小學校長協會也盼國中會考後統一停課2週。教育部和中央流行疫情指揮中心僅強調，可調整授課方式或有新方向再討論，引發正反兩派家長聲浪，《東森新媒體ETtoday》整理5停課最新狀態，讓大家一次看懂。

一、全台染疫生破8萬！2132校停課

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至昨天教育部統計，全台各級學校確診生累計8萬1948例，其中總數又以國小生最多，有27661人，昨天各級學校新增染疫數最多的也是國小，較前一天增1676人。全台「全校或部分班級」暫停實體課程則有2132所。

▲▼教育部統計至5月15日全台染疫生總數。（圖／教育部提供）

▲教育部統計至5月15日全台染疫生總數達81948例。（圖／教育部提供）

二、14所大專院校改遠距上課

教育部和各大學召開防疫會議，放寬上課方式，讓各校到學期末都可採遠距，目前確定一路線上到期末的有陽明交通大學、台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、台北教育大學、文化大學、世新大學、輔仁大學、元智大學、東海大學、弘光科技大學、台南應用科技大學、東華大學和金門大學，共14所大學。其他大部分的學校目前仍採取暫停2週實體課程，或未進一步發布訊息。

▲▼ 輔大贏政大、高醫！　英國泰晤士報全球最佳大學排行曝 。（圖／輔仁大學提供）

▲輔大等14所大學已宣布遠距上課至學期末。（圖／輔仁大學提供）

三、立法院法制局、全國中小學校長協會籲停課至學期末

立法院法制局針對「暫停實體課程實施標準」報告認為，台大兒童醫院院長黃立民曾說「2人確診全校停課」是有依據的，因2人確診就表示病毒有蔓延的可能性，且目前12歲以下兒童尚未普遍接種疫苗，缺乏保護力。立院法制局因此建議，高中以下學校宜直接停課至5月底或學期末，避免短期內反覆停課、復課。

全國中小學校長協會、新北市新莊國小校長張信務說，指揮中心預估疫情高峰落在5月下旬跟6月初，發文請教育部考量國中會考後，5月23日至6月5日兩週改線上教學。

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部強調，學校可考量運作量能調整授課方式。（圖／資料照）

四、教育部：從寬認定給予防疫假

針對立法院和各界喊話「高中以下停課至學期末」，且不少家長認為，停課、復課「停停復停停」一直輪迴，「早就自主給小孩一直請防疫假了」，不如直接全改線上到學期末。但有網友說，「開放學校網課、實體同時並行就好，有些弱勢家庭無法網課，現在社區也沒有比學校安全」、「不去學校就會乖乖待在家？不會去補習班？大人上班外出回來就不會傳染給孩子？還是趕快回歸正常生活」。

教育部以下3點回應：

1、依指揮中心自5月8日起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，教育部同步自該日起針對校園實施授課方式進行調整，以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，以及取消全校暫停實體課程之規定。

2、如學校實施暫停實體課程人數增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校仍可考量其運作量能調整授課方式，並依教育部修訂之「全國高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引」，先行規劃同步、非同步、班級分組等彈性做法，以利未到校學生實施居家線上學習。另學生家長如有基於防疫目的，為其子女向就讀學校請假者，學校可審酌個案情形，從寬認定給予防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄，亦不會因此扣減其學業成績評量。

3、為顧及學生受教權及家長照顧等需求，本次校園調整防疫措是配合指揮中心因應疫情發展滾動修正，取消全校暫停實體課程之規定，會持續請學校落實各項防疫措施，以提供師生健康安全的就學環境，後續校園相關措施，仍將持續配合指揮中心及視疫情發展滾動評估修正。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲不少人喊話高中以下應停課至學期末，陳時中表示，若教育部有新方向會再討論。（圖／指揮中心提供）

五、指揮中心：教育部有新方再討論

指揮中心指揮官陳時中被問，立法院法制局和全國中小學校長協會都呼籲，高中以下應停課至學期末，僅說「和教育部相關的部分，若教育部有基本方向會跟指揮中心討論」，未有進一步說明。

►「冰感內褲」穿過嗎？夏天太需要了

ET快訊
楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」！曬合照放閃…整排藍勾勾狂
第4劑疫苗今開打！400萬人符合資格　6QA看「誰可接種、廠
77萬劑BNT兒童疫苗今晨抵台！　延後4天終於到了
今晨14.7℃！18縣市大雨溼全台　下波變天時間曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

維持量能！打3劑快篩陰要改0+7　專家曝「1方法」才有意義

打滿3劑有望免隔離　專家曝「關鍵重點」：浪費大家時間

10天破53萬例　沈政男估「疫情最快緩解時間」

77萬劑BNT兒童疫苗今晨抵台！　延後4天終於到了

基隆2歲確診童不治　醫籲掌握1事自救：可減少等待時間

第4劑疫苗今開打！400萬人符合資格　6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

今晨14.7℃！18縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

立院、民團籲中學以下全面遠距教學　指揮中心、教部回應一次看　

居家照護「6QA懶人包」秒看！醫推這藥降40%死亡　指揮中心解答

台中防疫包借血氧機！8千人解隔「僅1成歸還」　盧秀燕喊話了

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

孫淡妃絕美白紗嫁10年前摯愛！　PSY獻唱祝歌「老公秀超猛舞技」

電視台採訪車發生擦撞　2記者攔警車離開遭網轟

維持量能！打3劑快篩陰要改0+7　專家曝「1方法」才有意義

打滿3劑有望免隔離　專家曝「關鍵重點」：浪費大家時間

10天破53萬例　沈政男估「疫情最快緩解時間」

77萬劑BNT兒童疫苗今晨抵台！　延後4天終於到了

基隆2歲確診童不治　醫籲掌握1事自救：可減少等待時間

第4劑疫苗今開打！400萬人符合資格　6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

今晨14.7℃！18縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

立院、民團籲中學以下全面遠距教學　指揮中心、教部回應一次看　

居家照護「6QA懶人包」秒看！醫推這藥降40%死亡　指揮中心解答

台中防疫包借血氧機！8千人解隔「僅1成歸還」　盧秀燕喊話了

維持量能！打3劑快篩陰要改0+7　專家曝「1方法」才有意義

WTT韋斯切斯特支線賽 「桌球教父」莊智淵挺進男單決賽

北韓單日飆近30萬確診　金正恩卻為「擋不住的癮」脫下口罩

2022防曬新話題：海洋友善為趨勢、室內也要避免光老化

打滿3劑有望免隔離　專家曝「關鍵重點」：浪費大家時間

貨櫃船公司全賺暴　業界群組討論：還需要專業經理人嗎

唐綺陽運勢／金牛「桃花不請自來」射手遇理想型！ 獅子理財順利

許瑋甯內衣辣照遭盜用　自創品牌竟變賣鞋粉專…點開傻眼

10天破53萬例　沈政男估「疫情最快緩解時間」

77萬劑BNT兒童疫苗今晨抵台！　延後4天終於到了

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

2歲童確診高燒亡！醫揭「恐怖體溫」：快送急診

第二波更強！全台12縣市豪大雨警戒

輕症8大症狀　醫列必備藥物清單

確診女插隊領藥被糾正　轉頭報復性咳嗽

確診數將失真！陳時中認PCR量能飽和

駕訓班驚見超辣女教練　美腿炸出

陳時中估這天是高峰！劉寶傑怒了

今晨14.7℃！18縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

名嘴：Linux是林姓商人發明的

台北信義區發現二戰英軍古墓　文化局明審議

台商稱Linux是林姓商人發明！三立解釋了

50歲女徵婚！男方要有8000萬資產網看傻

更多熱門

相關新聞

確診數將失真！陳時中認PCR量能飽和

確診數將失真！陳時中認PCR量能飽和

衛福部長陳時中15日緊急召集各縣市首長開會，有與會人士透露，台北市長柯文哲在會議上表示，北部PCR量能飽和，確診人數將失真，陳時中也坦承這點。柯文哲為此建議，中央要誠實面對，PCR不能再當成確診標準，要盡快放寬快篩陽性當作臨床判斷指標之一。

全台2132校停課！染疫生總數首破8萬人

全台2132校停課！染疫生總數首破8萬人

陳時中估這天是高峰！劉寶傑怒了

陳時中估這天是高峰！劉寶傑怒了

嗆排隊民眾「信義區の快篩乞丐」　粉專被起底！

嗆排隊民眾「信義區の快篩乞丐」　粉專被起底！

陳時中祝福台北市參選人心想事成

陳時中祝福台北市參選人心想事成

關鍵字：

疫情指揮中心陳時中學生確診染疫停課家長實體課程線上教學遠距大專院校教育部高中以下中小學

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

泌尿醫揭「GG變小4原因」！有這壞習慣猛縮2公分

相馬茜消失8年「驚人正面照曝光」！46歲長這樣

世界最孤獨動物園！老翁花光退休金苦守33年

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

男神驚爆拉未成年女偶像開房！女方直播認了

2歲童確診高燒亡！醫揭「恐怖體溫」：快送急診

遊民遭活活打死　2嫌1收押1聲押

第二波更強！全台12縣市豪大雨警戒

輕症8大症狀　醫列必備藥物清單

確診女插隊領藥被糾正　轉頭報復性咳嗽

全家4人「5月都在家」仍確診！　伊萊媽揭破口：躲不過

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面