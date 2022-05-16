立院、民團籲中學以下全面遠距教學　指揮中心、教部回應一次看　

▲全國中小學校長協會喊話教育部，國中會考後「暫停實體課程2週」。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

最新數據顯示全台染疫生超過8萬1948人，教育部同意各大學可暫停實體課程至學期末，立法院法制局建議未列入的高中以下「停課至5月底或學期末」，全國中小學校長協會也盼國中會考後統一停課2週。教育部和中央流行疫情指揮中心僅強調，可調整授課方式或有新方向再討論，引發正反兩派家長聲浪，《東森新媒體ETtoday》整理5停課最新狀態，讓大家一次看懂。

一、全台染疫生破8萬！2132校停課

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截至昨天教育部統計，全台各級學校確診生累計8萬1948例，其中總數又以國小生最多，有27661人，昨天各級學校新增染疫數最多的也是國小，較前一天增1676人。全台「全校或部分班級」暫停實體課程則有2132所。

▲教育部統計至5月15日全台染疫生總數達81948例。（圖／教育部提供）



二、14所大專院校改遠距上課

教育部和各大學召開防疫會議，放寬上課方式，讓各校到學期末都可採遠距，目前確定一路線上到期末的有陽明交通大學、台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、台北教育大學、文化大學、世新大學、輔仁大學、元智大學、東海大學、弘光科技大學、台南應用科技大學、東華大學和金門大學，共14所大學。其他大部分的學校目前仍採取暫停2週實體課程，或未進一步發布訊息。

▲輔大等14所大學已宣布遠距上課至學期末。（圖／輔仁大學提供）



三、立法院法制局、全國中小學校長協會籲停課至學期末

立法院法制局針對「暫停實體課程實施標準」報告認為，台大兒童醫院院長黃立民曾說「2人確診全校停課」是有依據的，因2人確診就表示病毒有蔓延的可能性，且目前12歲以下兒童尚未普遍接種疫苗，缺乏保護力。立院法制局因此建議，高中以下學校宜直接停課至5月底或學期末，避免短期內反覆停課、復課。

全國中小學校長協會、新北市新莊國小校長張信務說，指揮中心預估疫情高峰落在5月下旬跟6月初，發文請教育部考量國中會考後，5月23日至6月5日兩週改線上教學。

▲教育部強調，學校可考量運作量能調整授課方式。（圖／資料照）



四、教育部：從寬認定給予防疫假

針對立法院和各界喊話「高中以下停課至學期末」，且不少家長認為，停課、復課「停停復停停」一直輪迴，「早就自主給小孩一直請防疫假了」，不如直接全改線上到學期末。但有網友說，「開放學校網課、實體同時並行就好，有些弱勢家庭無法網課，現在社區也沒有比學校安全」、「不去學校就會乖乖待在家？不會去補習班？大人上班外出回來就不會傳染給孩子？還是趕快回歸正常生活」。

教育部以下3點回應：

1、依指揮中心自5月8日起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，教育部同步自該日起針對校園實施授課方式進行調整，以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，以及取消全校暫停實體課程之規定。

2、如學校實施暫停實體課程人數增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校仍可考量其運作量能調整授課方式，並依教育部修訂之「全國高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引」，先行規劃同步、非同步、班級分組等彈性做法，以利未到校學生實施居家線上學習。另學生家長如有基於防疫目的，為其子女向就讀學校請假者，學校可審酌個案情形，從寬認定給予防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄，亦不會因此扣減其學業成績評量。

3、為顧及學生受教權及家長照顧等需求，本次校園調整防疫措是配合指揮中心因應疫情發展滾動修正，取消全校暫停實體課程之規定，會持續請學校落實各項防疫措施，以提供師生健康安全的就學環境，後續校園相關措施，仍將持續配合指揮中心及視疫情發展滾動評估修正。

▲不少人喊話高中以下應停課至學期末，陳時中表示，若教育部有新方向會再討論。（圖／指揮中心提供）



五、指揮中心：教育部有新方再討論

指揮中心指揮官陳時中被問，立法院法制局和全國中小學校長協會都呼籲，高中以下應停課至學期末，僅說「和教育部相關的部分，若教育部有基本方向會跟指揮中心討論」，未有進一步說明。