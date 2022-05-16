居隔「0+7」彰化2千餘人提前解封　35家兒科診所加入防疫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣16日下午召開線上防疫說明記者會，宣布新增1,141人確診，並自明日起開設基層兒科防疫門診，只要12歲以下(含)兒童，發燒超過38度、呼吸道或腸胃炎症狀持續2天、活力不佳或曾接觸過確診者，由縣內35家68名基層兒科醫師加入，對於兒童感染症的鑑別診斷、治療、採檢及轉診建議。

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▲彰化5月16日防疫說明。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化明日35家基層兒科診所加入。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣政府指出，縣內高中以下包括補習班有205班停班停課，有143班已經復課，中央流行指揮中心公布明日即將上路打滿3劑居家隔離「0+7」政策，以彰化縣今天的居隔人數3,757人，明日將減到僅剩千人(包括未打過3劑疫苗及小孩)，有2千多人將提前解封。

▲「0+7」新制，彰化估明日居隔僅剩千餘人。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美指出，彰化縣開設「友善急門診快速通關金色通道」，原本是以2歲以下，但依據近日臨床經驗，1歲以下幼兒較具有高風險，因此凡是65歲以上、一歲以下(出生未滿3個月、出生3-12個月且有發燒超過39度)，有快篩陽性或確診個案，都可到11家應變醫院及專責醫院就診住院或是急重症治療。

另外1歲以上到12歲以下，發燒超過38度、呼吸道或腸胃炎症狀持續2天、活力不佳或曾接觸過確診者，只要到縣內35家68名基層兒科醫師加入，對於兒童感染症的鑑別診斷、治療、採檢及轉診建議，並發給開篩劑檢驗，可提供高可近性兒科健康照護，減少到醫院等待的不便。