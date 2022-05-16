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0+7會放出多少無症狀感染者？羅一鈞指「天數」成關鍵數據

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16日）宣布從明天起，確診者的同住家人只要打過3劑疫苗、且快篩陰性，就可以採0+7自主健康管理， 讓許多人擔心會放出更多無症狀感染者。醫療應變組副組長羅一鈞綜合日本和新加坡的研究數據，表示有5％個案可能在7天或7天以上仍少量病毒具有傳染力。

羅一鈞表示，以Omicron後來新的一些文獻資料來看，根據日本研究，如果10天以上才解隔離，傳染力幾乎趨近於0，縮短至7天的話，以病毒培養研究來看，有一個研究是顯示說有11%的人在七天以上病毒排出培養還是陽性，還是具有一定傳染力機會。

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▲▼5/16五一七新制。（圖／指揮中心提供）

▲五一七新制明天上路。（圖／指揮中心提供）

後續新加坡研究則是超過5天以上，個案部分培養就培養不出有傳染力的病毒，綜合來講，把這兩個研究加總來看，有5％個案可能七天或七天以上有少量病毒具有傳染力，但無法一定能從PCR或抗原快篩結果來做一致性的作法，有些人Ct值20幾但培養不出病毒，有些人快篩陽性但也培養不出病毒。

羅一鈞說，以目前來講七天解隔離條件，沒有要採認第7天採檢的結果，而是以大數法則來看，根據目前社區疫情規模，隔離七天已經把傳染期和傳染力都壓很低，出外活動沒有太大風險，因此這個階段也不需要做檢測，T線比較淡未必代表病毒比較低，試劑不同也會有影響，因此經過專家討論，快篩陽性、陰性並不代表你就具有傳染力或沒有，而是以天數為主，目前世界大多國家也都這樣採行。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中也表示，以往清零是因為致死率高要清零，看目前現在走在前面的其他國家情況Omicron致死率大幅降低，那就決定和病毒共存，共存有幾條路要走，要少量漸進式共存，台灣正是走少量逐漸性和病毒共存，這樣的情況下就有逐步放寬解禁，或根據疫苗口服藥物等因素慢慢把共存幅度變大，最後在疫情下正常生活，是和病毒特性有關係決定最終防疫政策和目標。陳時中說，台灣新冠口服藥物目前來講，藥物相當夠，有需要再採購。

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