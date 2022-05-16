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快訊／雙北叫不動醫院？侯友宜：反應問題給中央「常等二、三週」

▲▼新北市長侯友宜23日出席由中央流行疫情指揮中心召開與六縣市首長(衛生局長)防疫視訊會議。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜、衛生局長陳潤秋。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，衛生福利部醫福會執行長王必勝在日前受訪時提到雙北叫不動醫院，掀起熱議。新新北市長侯友宜今（16）日表示，新北18家急救醫院、診所、衛生所都全力守護人民健康；他也說，有些權力在中央手上，他會極力反映問題，但經常等上兩、三周，希望中央快速解決問題，回應人民期待。

侯友宜表示，新北市18家急救醫院、診所、衛生所、行政團隊在2年多來全力守護市民健康，他每天在防疫過程、第一線傾聽市民聲音，了解人民痛苦，所以知道人民現階段需要的改變是什麼。

侯友宜說，他們帶著團隊不氣餒，一步一腳印的全力以赴，就是希望讓人民平安度過疫情。中央曾說過要等1500人確診才做居家照護，但新北市哪裡能等？市府首先推出居家照顧，都是為了保有醫療量能，新北在這樣的疫情下，如果不先做，醫療量能勢必受到嚴峻考量。

侯友宜指出，新北率先試行居家照護，最後中央也同意；若沒有當初新北居家照護先試行，哪有後面全國民眾能跟進，當時候中央也說過「新北市真的很有勇氣、承擔這一切責任」。

侯友宜說，新北市就是看到人民痛苦，願意站在第一線，他反映給中央很多問題，但有的等了兩個禮拜，有的等了三個禮拜，在改變的過程中，其實人民真的很痛苦，他希望中央真的能快速解決問題、回應人民期待。

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