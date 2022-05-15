王必勝解釋「雙北叫不動醫院」：地方政府應跟院方保持好關係

▲王必勝澄清，原意是想強調地方政府平時應跟醫療院所保持好關係。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝日前表示，與高雄市府、桃園市府相比，雙北明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院。對此，新北市長侯友宜15日駁斥，這種說法傷透所有第一線同仁的心。王必勝晚間則回應，他沒有特別指哪個縣市，只是認為地方政府平時就該跟轄區內各醫療院所保持良好關係，才能在必要時發揮合作效率。

王必勝15日晚間在臉書發文澄清，他原先的意思是「地方政府平時就應該跟轄區各醫療院所保持良好的關係，要有實務的合作經驗，需要時才能發揮良好效率」，並非特別指哪個縣市，因為全國醫療院所及醫事人員，「尤其北北基桃，在這波疫情下都非常辛苦，我們一起奮鬥下去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝表示，設置社區PCR篩檢站本來就是各縣市政府的工作，數量是否足夠？是否需要加開？看採檢處所排隊的人潮就能略知一二。站在政府立場，自然不希望民眾為了做PCR而等得太辛苦，所以會希望增加量能或加設採檢站，若需要什麼資源，也由中央和地方一起來協調。

文中指出，現階段防疫就像下樓梯，要一階一階穩定地降下來，所有政策都可以討論，速度也能稍微調整，但不是做不來就什麼都不做、直接往下跳，尤其現階段希望確診數不要急遽上升，造成混亂和資源擠壓，所以沿路的抵禦措施都有其意義和重要性。

王必勝強調，很多政策也許幾週甚至幾天就會調整或改變，但在改變之前，無論日子多長，都應該把本份的工作做好，而不是不做等著改變，「步伐一致，謹慎穩健的邁向終點。」