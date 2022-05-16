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濕冷天「滿街老人、小孩」排隊做PCR！現場照曝　網嘆：太折磨

▲▼ 。（圖／翻攝自FB朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）

▲民眾在濕冷的天氣下排隊等PCR 。（圖／翻攝自FB朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）

記者施怡妏／綜合報導

國內本土疫情爆發，連日確診人數突破萬人，連帶讓快篩需求量大增，醫療量能也備受挑戰，多間醫院急診室外出現等做PCR的排隊人龍，宅神朱學恒開酸，今（16）天天氣又濕又冷，滿街的老人都小孩都在排隊等急診、PCR，「不知道黨今天又會怎麼大內宣？」

宅神朱學恒稍早在臉書發文，「今天天氣這麼冷，滿街老人小孩又要各種排隊等急診等PCR，不知道黨今天又會怎麼大內宣？感謝黨給大家運動的機會嗎？」貼文一出，有人在留言區貼出醫院急診室外排隊的現場照片，民眾撐著傘穿雨衣、厚外套，「呼應朱大，這就是政府的超前部署」。

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其他網友則回應，「我都不知該點笑臉還是哭臉」、「生病了還要受折磨這麼長的時間」、「早上路過永和耕莘，滿滿排隊人潮」、「莫忘初心！排就對了，畢竟是死忠的」、「真的又濕又冷，很令人心痛不捨」、「民眾人已經不舒服了，還要在戶外天冷下雨，不然就是大太陽下排隊幾個小時，醫護人員辛苦，民眾也辛苦。官員們有特權，不知百姓的苦」。

據了解，受鋒面位於巴士海峽加上東北季風影響，今（16日）天氣水氣多，各地都有雨，有11縣市已發佈大雨特報，氣象局指出，今北台灣最高溫不會超過20度，其他地區則落在23度，甚至以下，整天感受濕涼。

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