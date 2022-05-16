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台南住宿式社福機構持續強化防疫　黃偉哲：守護長者健康

▲台南市長黃偉哲15日公布新增2474名確診病例，統15日起「台南打疫苗」網頁版，開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑，16日起可施打追加劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局長陳榮枝指出，為降低長者染疫後的中、重症風險，長照機構符合施打追加劑資格之住民將由機構造冊，衛生局安排醫療院所到機構接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣目前處於COVID-19廣泛社區流行期間，為降低長者染疫後的中、重症風險，長照機構符合施打追加劑資格之住民將由機構造冊，衛生局安排醫療院所到機構接種，截至15日中午為止，尚有超過2萬劑莫德納和5000劑高端能供民眾預約第3、4劑，請符合資格民眾盡快上網預約。

▲台南市長黃偉哲15日公布新增2474名確診病例，統15日起「台南打疫苗」網頁版，開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑，16日起可施打追加劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局進一步說明，為便利長照機構住民施打疫苗，全市長照機構將自行造冊，再由衛生局安排衛生所或醫療院所到機構接種，不需要自行預約。而為充分了解免疫不全及免疫力低下者身體情況，請18歲以上免疫不全及免疫力低下者先至原回診就醫診所由原醫師評估可接種後，再由回診就醫院所安排接種追加劑第2劑。

社會局長陳榮枝說明，市府對於住宿式社福機構採取強化防疫及管理，包括積極提升住民及工作人員接種率、住民的第三劑接種率，並啟動接種第二次追加劑(第四劑)。未完成第三劑接種的工作人員，須提供7日內快篩或PCR檢測陰性證明；同時也要求各社福機構暫時停止訪視、加強環境清消、落實人員管理健康監測，社會局也將持續加強防疫物資的支援。

▲台南市長黃偉哲15日公布新增2474名確診病例，統15日起「台南打疫苗」網頁版，開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑，16日起可施打追加劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局除了要求住宿式社福機構設立防疫長，並加設第一、第二輔助防疫長，即時掌握確診者接觸名單，並預做人力備援計畫、監測住民健康及整備防疫物資。若是有快篩陽性者，則機構應立即全面清消，及匡列密切接觸者進行隔離，全院(包括住民及工作人員)並進行快篩。

機構也將第一時間安撫住民，進行分區照護、動線分流，若確診者屬於輕症或無症狀，則採就地隔離，由居家照護醫療團隊採視訊診療並給藥，民眾若有疑問也可撥打專線電話洽詢(老福機構2982617、身福機構2991111#8989、兒少機構2991111#5904)。

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