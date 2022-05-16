9校區僅「自強」改採線上挨轟　成大引華盛頓大學為例說話了

▲成大副校長兼發言人李俊璋指出，自強校區是單日在某個系出現5個確診，而且校方分析後，會牽涉到好幾門課程，所以才把自強校區的實體課停掉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

北部大學陸續宣布遠距上課到學期末，台南成功大學因有不少學生染疫，校方緊急公布自強校區將自16日起到29日改線上教學兩周，成大學生會表示，無法接受學校任意更改停課標準發出聲明指控校方威信盡失，成大副校長李俊璋指出，南部疫情不像北部那麼嚴重，實體與線上教學並重，視情況處置，確保學生權益。

教育部上周宣布由各大學自行決議是否要全校採取遠距上課後，北部大學陸續宣布停課改線上課程，中南部多數的大學仍維持實體課程，但不少學生擔心染疫，紛紛向學校反應，要求線上教學，令校方左右為難。

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因成大15日確診數為29人，這一波疫情以來累計確診252人，在小東路與林森路之間的成大自強校區，13日傳出有多名學生確診，學校擔心有校園傳播鏈，15日下午緊急宣布16日起到29日以工學院為主的自強校區停課改採遠距線上教學。但成大8個校區，仍有多數採實體教學，有學生質疑校方未依其自訂停課規定辦理，出爾反爾威信盡失。

成大副校長兼發言人李俊璋指出，成大目前有的校區是線上，有的是實體教學，係成大有九個校區，而且每個校區都有相隔。成大在停課標準的設計上是採分課程、分校區的方式，除非有2個校區以上都有多位學生確診，牽涉到2門課程以上，成大才會做全校的遠距。

李俊璋表示，這次是因為我們發現單日24小時之內，在自強校區某一個系就出現多個確診的情形，所以在分析數據後，發現超過2門課以上，符合我們在5月11日所公布的停課基準，所以在15日緊急發出通知，從16日開始到5月29日暫停2個禮拜的實體課程。成大本來就是一個漸進式的停課基準，單一校區發生可能不明原因的傳染，使case增加，校方停掉這個校區的實體課程。其實相對應的校方希望學生也要注意自身安全。當你有症狀，當你有接觸到其他同學，有跟人家吃飯，或人家已經在發燒了，就盡量不要到學校來，就可以採線上。我們在所有實體加線上的方式，對於風險高的同學，校方就盡量不要讓他到課堂上來，其他健康無虞的同學，就請他到課堂上來。

校方會採用這樣的方式，是基於實體的學習效率、實體的教學成果都比線上來的好，所以希望是走實體+線上，同時也是現在Omicron的情況下，其實整個政府的政策都是走向正常生活的方式來進行，全面遠距不是一個正常學習的環境，對於老師在教學的層面、同學做研究的層面，在教學研究上都不是一個好的方向，所以成大的同仁都很努力，希望盡量讓大家都有一個好的、正常的教學跟研究環境。

對於有學生有反應說，不全面線上教學的原因，是因為怕學生出去趴趴走會染疫？李俊璋說明指出，如果學生自律的很好校方也不擔心這樣的情形，事實上校方只是引用西雅圖的例子，西雅圖在2年半前是全美第一個發生最大疫情的城市，因為華盛頓大學疫情一開始就宣布全面遠距，研究的結果，也有paper發表顯示，因為學生都遠距不需要到學校，都跑到社區裡面。校方也有看到，也有同學跟老師說：「我在進行遠距，可是同學是在星巴克坐下、脫下口罩，喝咖啡、聽我上課。這樣讓社區裡的活動增加，也造成社區裡面的壓力，所以希望讓有需要遠距的人遠距，能上實體的人還是盡量來上實體課程」。

李俊璋指出，累計到15日全校有252個教職員工生確診，以252個來講，成大在全台灣的大學裡面算確診數比較少，這也代表成大在過去防疫上的努力展現這樣的成果，這是全校教職員工生大家一起共同努力的成果，也希望繼續維持下去。至於自強校區應該說，是單日在某個系出現5個確診，而且校方分析後，會牽涉到好幾門課程，所以我們才把自強校區的實體課停掉。