獨／加藤鷹30秒193下輸了！4千萬研發「姊夫」攻G點...專家也期待

▲新北市一名科技公司老闆沈玟宏開發情趣用品金手指（粉紅色）。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／新北報導

三年花了四千萬為得就是開發一套女性情趣用品，在您的眼中究竟是堅持還是傻子？新北市從事開發女性情趣用品的沈玟宏，為了開發可以力拼日本男優加藤鷹的「黃金手指」，針對女性G點，耗資4千萬研究，現在終於研發完成，不過錢都耗費在開發上，要量產只差一步，就是缺乏資金，他只好上「集資網站」尋求網友協助。

沈玟宏表示，一開始研究開發的時候是用震動器，結果覺得太無聊，才會開發機械手指，結果在研發過程當中踢了不少鐵板，像是結構設計、動力、材質等都是很大的困難，過去為了要研究，他也買了不少類似情趣產品，自己逐一比對，同時詢問不少女性的使用經驗，要不是角度不足、力量不夠，就是震動不夠人性，或是根本就找不到女性的神秘G點。沈玟宏笑著說：「需要粗暴的時候，你沒力是一件很沒禮貌的事情」。

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▲新北市科技公司老闆沈玟宏表示，3年測試了不少類似情趣用品。（圖／記者吳奕靖攝）

▲沈玟宏開發情趣用品金手指，粗暴模式連真人都無法超越。（圖／記者吳奕靖攝）

現在這款黃金手指，沈玟宏說可以量測女性在使用的過程中，量測她的變化，然後會有不同的「情境感受」，同時這隻「黃金手指」還會紀錄使用過程當中生理狀況，簡單的來說「越使用就能越了解偏好，就是會紀錄喜好跟數據，透過心率帶跟黃金手指建立溝通之後，就能給使用者很多的驚奇，讓它能夠達成真人手指仿真的境界，甚至超越加藤鷹」（傳說30秒193下）。

他也實際示範給記者來看，打開機器之後，速度真的讓記者都覺得非常驚奇，「它可以很粗暴到很極限，人類做不到的動作，雖然粗暴但是在反作用力之下，就會給女性不同的感受」，其實擺動力道真得會讓一隻手一起動作，沈玟宏相信這款「黃金手指」絕對會比男人更了解女人的需求。

▲沈玟宏還當場實測其他家的類似產品 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲新北市一名科技公司老闆沈玟宏３年花了四千多萬研發。（圖／記者吳奕靖攝）

沈玟宏也很坦誠的說，研發後就是要商品化，光是一個鐵架子也沒有任何意義，所以現在想要做「商品」，而不是產品，但現實的問題就是「錢」，現在他只好到集資網站上，尋求網友的協助，讓這款「黃金手指」順利生產。

國內知名泌尿科女醫師張美玉在看過這款「黃金手指」之後，眼睛為之一亮，還以「哇」字來形容。張美玉強調，女性也有自己的情慾，透過情趣用品來滿足自己，對於現代女性也是正常再自然不過的事，所以若有更好的「姊夫」，她也是充滿期待。

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