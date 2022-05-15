美女刺客「快篩陽性」剩46公斤！走路到醫院「全身骨頭快被拆了」

▲戴湘儀快篩陽性暴瘦 。（圖／翻攝臉書／戴湘儀）



記者柯振中／綜合報導

新北市府前副發言人、新莊區市議員參選人戴湘儀15日自曝快篩陽性，全身也出現發冷、疼痛、咳嗽、喉嚨痛等症狀，還因此暴瘦到46.8公斤，忍痛走到醫院，發現排隊人潮相當誇張，能清楚明白醫院量能已經不足，希望政府能讓「快篩陽視同確診」，讓醫院正常運作，將人力留下來照顧中重症病患。

戴湘儀表示，她14日晚間開始全身發冷、疼痛，還有咳嗽、喉嚨痛、些微胸悶、沒胃口的症狀，也因此瘦到46.8公斤，15日一早致電1922，按照人員的指示，去了住處附近的醫院。不過，戴湘儀想透過線上預約，發現都已額滿，現場名額也不多，現在也能夠體會為何醫院外會排滿人潮。

戴湘儀指出，光是一趟來回20分鐘的路程，她就完成的相當艱難，幾乎寸步難行，走路都會喘，全身骨頭也像要被拆掉，只好等隔天症狀好轉，再到醫院排隊進行PCR採檢。

▼戴湘儀表示，身體出現了許多症狀，光是來回20分鐘的路程就走得寸步難行。（圖／翻攝臉書／戴湘儀）



戴湘儀感慨，沒親身體會可能無法理解，有症狀的市民朋友強撐不舒服的身體，在醫院外排隊究竟有多辛苦，她一個人生活，確診只需要躺著養病、叫外送解決飲食需求就可以，但若家中有老人、小孩民眾，確診還要忍著病痛照顧孩子、長輩，又該如何到醫院排隊PCR採檢，「他們的擔心害怕和辛苦我想我現在可以體會一點，我想政府一定要做更多！」

戴湘儀說，看到院外排隊採檢PCR的人潮，就能明確知道醫院量能已經不足，與其讓生病的民眾受苦，為何不開放「快篩陽視同確診」，讓醫院正常運作，把量能留給中重症的病患，以降低死亡率，「但中央跟地方彷彿在平行時空，侯市長的喊話和語重心長，CDC曾幾何時聽了？」

戴湘儀說，上一次瘦到46公斤是初戀的時候，接著就是這次的選舉，等到康復以後跑行程，絕對要將所有的新莊小吃吃過一遍，「＃歡迎全新莊餵食。」