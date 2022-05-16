北韓增8死近40萬發燒病例！　金正恩下令動員軍隊

▲北韓疫情急速升溫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社首爾16日綜合外電報導

北韓日前首度證實境內爆發COVID-19疫情。官方媒體今天報導，領導人金正恩召開政治局緊急會議，並下令動員軍隊，以「穩定」首都平壤的藥品供應狀況。

北韓中央通信社（KCNA）報導，該國新增的發燒人數達到39萬2920人，另有8人死亡。

北韓12日證實在平壤發現具高度傳染力的COVID-19變異病毒株Omicron，金正恩當天就下令全國實施封鎖。

據當地官媒報導，北韓目前已累計超過120萬人出現發燒症狀。