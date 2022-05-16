獨／網購清冠一號挨詐！新手媽遇「佛心」賣家　匯款後秒被拉黑

▲宜蘭新手媽於網路購買清冠一號慘遭騙一萬元 。（圖／讀者提供）

記者黃宥寧／綜合報導

國內確診數持續飆升，民眾人人自危進入抗疫備戰狀態，《清冠一號》更成搶手防疫品。宜蘭新手媽Ana（化名）向《東森新媒體ETtoday》指出，她於臉書社團買6盒價值1萬「華陀」清冠一號，對方甚至還看在她小孩很可愛，加碼送2個韓國唾液快篩，豈料匯款後，對方直接將她拉黑，讓Ana又氣又無奈嘆「怎麼會有人趁機大賺災難財，真的太黑心！」。

Ana表示，本月12日她透過臉書看到「王齊賢」網友販售新冠一號，於是私訊詢問價格，對方表示「華陀1組2000元」並稱剩下5組，需要的話得趕快講才能做保留，但Ana擔心遭詐騙進一步詢問是否能貨到付款，但賣家卻以「因疫情有人下單遭逃單、棄單、惡作劇」故不開放貨到付款，且得先匯款才能出貨，最後更不忘提醒「外面黑價一組都4000起」他只是剛好有囤貨才拿出來賣給需要的人。

▲購買清冠一號遭騙 。（圖／讀者提供）

Ana當下認為價格算合理，又擔心孩子才4個月大，因此想買來先備著，加上對方不斷強調「一盒定價都是1980我們都沒賺錢，當作是回饋給社會」Ana聽完這席話，還認為自己遇到佛心賣家，還跟對方聊起來，甚至傳小朋友照片給對方看，對方以「好可愛，這樣吧，你買2送1，6盒算1萬，送妳2個韓國唾液快篩」Ana超感動下，不疑有他匯款，但沒想到匯款完半夜竟慘遭封鎖。

▼購買清冠一號卻慘遭騙走一萬元。（圖／讀者提供）

Ana灰心向《東森新媒體ETtoday》指出，雖然現在已經報案了，但還是很希望警方能重視疫情詐騙，在疫情嚴峻下，民眾要抗疫還得防詐騙，想超前部署為家人做準備，卻遭詐騙集團搶先一步超前部署。