嗆排隊民眾「信義區の快篩乞丐」　粉專被起底！過去專打這3人

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫情大爆發，快篩試劑瞬間一劑難求。為此，北市松山慈惠堂準備4000組快篩試劑，提供民眾免費領取，然而，大批民眾冒雨排隊的景象，卻遭臉書粉專《鄉民挺起來》酸爆「信義區の快篩乞丐」。對此，資深媒體人黃揚明起底該粉專的背景，直言「絕對是一個民進黨的側翼粉專。」

松山慈惠堂從經費提撥，向韓國購買4000劑的「基因巴帝」COVID-19抗原快篩試劑，免費發放給民眾使用。消息一出，大清早就吸引不少民眾冒雨前往排隊索取，排隊人龍綿延到山下。這也讓臉書粉專《鄉民挺起來》截取相關報導畫面後，嘲諷寫下「台北市信義區の快篩乞丐」的諷刺語句。

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▲粉專「鄉民挺起來」諷刺排隊領快篩的民眾是「快篩乞丐」。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

對此，黃揚明今天在臉書發文表示，《鄉民挺起來》這個粉專，昨天用「快篩乞丐」來嘲笑去松山慈惠堂排隊領取快篩的民眾，又是一個失控的側翼。

黃揚明指出，這個粉專成立於2018年6月7日，在2018年下半年以支持台北市長參選人姚文智（姚文智是在2018年5月30日被民進黨正式提名參選北市長）、攻擊柯文哲、丁守中為貼文主要訴求，到了2019年轉而攻擊韓國瑜、支持蔡英文，2020年支持政府施政、支持罷免韓國瑜，「絕對是一個民進黨周邊的匿名側翼粉專。」

黃揚明認為，執政黨及其支持者，如果只顧著檢討人民、攻擊在野黨，不好好檢討自己的執政缺失，這樣的政權早晚會崩垮的。

▲《鄉民挺起來》被起底，過去專門攻擊柯文哲、韓國瑜以及丁守中。（圖／翻攝鄉民挺起來FB）

國民黨北市議員徐巧芯今天也在臉書發文痛批，作為在野黨的政治人物指出政府哪裡做不對，揭露事實，民進黨粉絲頁就馬上做圖說我在「亂」，可是面對你們民進黨自己的側翼粉專才是真正亂源的時候，要嘛裝作沒看到，要嘛說「不要政治化」，是誰先以政治有色眼光批判民眾的？不就你們民進黨？「民進黨有時間做圖卡，不如花點心思管一下你們家側翼網軍吧！」

徐巧芯上午到松山慈惠堂現場協助發放快篩，她表示，親身見證慈惠堂的善心，現場排隊的民眾都井然有序，真的是高素質，「那些惡毒的側翼，請摸摸自己的良心，拜託放過善良的百姓吧。」

▼松山慈惠堂發放免費快篩試劑，民眾冒雨大排長龍。（圖／記者游宗樺攝）