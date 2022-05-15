驚嚇瞬間曝！男童突竄出跑過街道　駕駛：還好時速40煞停

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名男子14日開車行經南區美村南路時，左邊突然有名穿著紅衣服男童竄出，跑過街道到右邊，駕駛嚇得緊急煞車，還好沒撞上，事後將該段畫面PO上臉書社團《台中南區東區大小事》，希望提醒男童家長注意，網友們紛紛留言斥責男童行為如同玩命，還比喻是「神風特攻隊」，警方表示，男童行為已觸犯《道路交通管理處罰條例》可罰500元，如果造成事故，父母也需負責任。

▲▼一名紅衣男童突然竄出跑過街道，駕駛緊急煞停，差點撞上。（圖／翻自台中南區東區大小事，下同）

有民眾在《台中南區東區大小事》PO文，「今天20220514，中午12:54左右開車在美村南路剛過工學路屈臣氏前，一名男孩直接跑過馬路，還好時速40煞停，實在太嚇人，希望家長可以敦促一下交通安全的部分，怎麼是這樣過馬路的？」

驚險影片引起網友熱議，「危險到不行⋯⋯」、「真的是生死一瞬間！」、「神風特攻隊」，有網友希望找到男童父母，要好好告誡一番。

警三分局表示，男童行為已違反《道路交通管理處罰條例》第78條：「 行人不依規定擅自穿越車道」，可處5百元罰鍰；另依《道路交通安全規則》第139條，父母或監護人不得疏縱未滿14歲之人，擅自穿越車道，或於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，阻礙交通，男童衝過街道明顯違規，若造成事故家長也有責任。