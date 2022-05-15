快訊／高雄+3846！呼吸道症狀診所快篩陽　確診率近9成

▲高雄市長陳其邁說明疫情。（圖／高雄市政府提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市長陳其邁今（15）日公布高雄新增3846例本土個案，隔離期間陰轉陽508例、外縣市旅遊史94例、特定娛樂場所27例、密切接觸者3124例（同住親友1329例、餐飲娛樂484例、職場校園990例、高風險場域321例，新案疫調中93例。

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▲高雄市5/15疫情概況。（圖／高雄市政府提供）

中央原公布高雄新增3882例，扣除包含境外移入、系統重複通報及改判的36例，高雄市今日公布總共新增3846例本土個案。

陳其邁分析，今天高雄市的確診個案比昨天微幅增加，其中居家隔離陰轉陽的比例大約有13%，而整個密切接觸者確診的個案中，同住親友的比例大約是34.5%，也就是說，一旦家中有確診個案，家人中可能有三分之一的人也會染疫。

▲高雄市5/15疫情概況。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，除了同住家人是高風險族群外，有不少民眾都是有上呼吸道的症狀，直接到診所快篩，大約在4月初時，當時盛行率只有10%，也就是確診機會只有一成，但到了最近，社區不特定接觸風險越來越高，陽性預測值已經到了89%左右，也就是說，一旦民眾有了上呼吸道症狀到診所快篩陽性，大概就有9成的機率已經是確診了。

衛生局表示，在職場接觸方面，現在不少人都不趕到外面的餐廳用餐，改外帶便當或餐盒回到公司用餐，但一旦大家一起拿下口罩吃便當，也是容易造成感染傳播，建議各公司應研議分時、分流，或者設立擋板，以避免風險。