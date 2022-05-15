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沖繩回歸日本50週年　基地集中及所得差距成課題

▲▼美軍在日本沖繩縣的普天間基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍在日本沖繩縣的普天間基地。（圖／達志影像／美聯社）

中央社東京15日綜合外電報導

今天是沖繩縣回歸日本50週年，當局將在沖繩及東京舉行紀念儀式。面對駐日美軍設施高達7成集中沖繩，以及沖繩所得仍跟不上日本本土水準，依舊是回歸50年當下的嚴肅課題。

1945年日本軍隊在沖繩縣與美軍發生沖繩戰役，是第二次世界大戰期間太平洋戰爭傷亡最慘重的一場戰役；二次大戰結束後，沖繩被美軍暫管，直到1972年才回歸日本，美軍統治時間長達27年。

日本琉球新報、日本放送協會（NHK）及讀賣新聞報導，日本政府與沖繩縣政府今天下午2時起，將在沖繩縣宜野灣市與東京都兩處會場，透過現場連線方式共同舉行沖繩回歸50週年紀念儀式。

沖繩縣知事玉城鄧尼已正式決定未來10年作為沖繩振興指導方針的「新21世紀願景基本計畫」，今天將親手交給首相岸田文雄。

●美軍基地成沖繩沉重負擔
從沖繩縣人口自回歸時的96萬人成長到目前的146萬人等情況來看，50年來在經濟層面確實有所發展。

不過，沖繩縣民最期待的「沒有基地的和平沖繩」至今仍無法實現。美軍基地衍生的刑案、事故及噪音等，已成為沖繩民眾日常生活沉重負擔；美軍基地影響了當地經濟生活也是明擺眼前的事。

▲▼ 日本沖繩民眾發起「平和行進」遊行，訴求打造沒有美軍基地的沖繩。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本沖繩民眾發起「平和行進」遊行，訴求打造沒有美軍基地的沖繩。（圖／達志影像／美聯社）

沖繩民眾因美軍基地受害案件層出不窮，加上日本政府持續推動美軍普天間基地遷移到名護市邊野古海域，與反對此舉的沖繩縣政府間嫌隙依舊很深。

跟50年前相比，美軍位於沖繩的專用設施面積至今已減少到2/3，但對面積僅占日本國土約0.6%的沖繩來說，高達7成駐日美軍設施仍集中在沖繩。

沖繩縣美軍專用設施面積到今年一月止約1萬8483公頃，儘管50年來減少約34%，但因為沖繩縣外其他地方的美軍設施持續縮減，造成沖繩美軍設施占比不減反增，從50年前的58.7%成長到目前的70.3%。

●沖繩所得僅約日本平均75%
從經濟面來看，沖繩縣民所得僅約日本全國平均的75%，要實現沖繩回歸時所期待的「與本土並駕齊驅」，仍留有諸多課題。

受惠觀光產業持續成長，沖繩觀光收入到2019年止的10年間成長近兩倍。不過，截至2018年數據顯示，沖繩縣平均每人年所得約239萬日圓（約新台幣55萬元），僅約全國平均值的75%，與本土薪資仍有一定差距。

雖然隨著基礎設施建設及觀光業發展，2018年度沖繩縣國內生產毛額（GDP）約4兆5056億日圓，是50年前約10倍，但平均每位縣民所得在日本各地持續墊底，「兒童貧困率」也是全國平均約兩倍，可以看出沖繩跟日本本土間的差距依舊難以消弭。

▼ 沖繩回歸日本50週年，民眾5月15日來到和平紀念公園。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 沖繩回歸日本50週年，民眾5月15日來到和平紀念公園。（圖／達志影像／美聯社）

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