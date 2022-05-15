北韓男軍官「性羞辱」同袍！ 閱兵式當天遭槍殺　鬧到金正恩也知道

▲北韓人民軍創建90週年閱兵式當天發生軍中槍殺案。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

北韓4月25日迎來人民軍創軍90週年紀念日，因此特地在首都平壤舉行大型閱兵儀式，然而事後卻傳出，當天軍營內發生前所未有的軍中殺人案件，也讓全軍繃緊神經，深怕因此觸怒領導人金正恩。

根據《每日北韓》引述內部消息人士報導，長期駐守在軍事分界線的北韓人民軍第一軍團指揮部直屬警備中隊的一間衛兵室，在4月25日當天清晨發生一起衛兵長開槍擊斃2名軍官的事件。當時隸屬於第2小隊的20多歲崔姓小隊長正以衛兵長的身分在衛兵室內執勤，然而另一名與他同樣位階的軍官，卻在部下士兵面前嘲諷他，甚至將執勤中的他叫到大家面前，並進行性羞辱等行為。

崔姓小隊長雖然長期以來遭到這名軍官的施壓，但是都默默隱忍，然而事發當日卻再度遭到同樣的性羞辱，一氣之下便舉槍擊斃對方。當時另一名軍官聽聞槍響隨即趕到現場，沒想到也被殺紅了眼的崔姓小隊長當場擊斃。

由於事發當天正好是北韓人民軍創軍90週年紀念日，當局甚至要在平壤舉辦大規模的閱兵儀式，因此該起事件也導致軍中人心惶惶，深怕遭受波及。

事實上，在北韓軍隊中，經常發生男性軍官以協助入黨、升學等名義，性騷擾或是性壓榨女性士兵，然而如今就連在同性間也會發生類似事件。

該起事件隨即透過軍政治局人員通報至最高司令部，就連領導人金正恩都特地關心此事，並下令嚴格徹查該單位，一一面談所有士兵，以調查是否還有其他受害者。據悉，平壤當局已經將此次事件定調為重大案件，除了涉案人士外，相關指揮官可能也必須負起連帶責任，遭受軍法處置。

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