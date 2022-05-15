「李根大尉」挺進敵區指揮任務中受傷　急送烏克蘭軍醫院！

▲ 李根大衛先前被拍到在烏克蘭前線奮戰。（圖／翻攝自IG、funker530）

記者陳宛貞／編譯

南韓網紅「李根大尉」（이근대위）赴烏克蘭參戰後頻頻傳出陣亡謠言，日前才親自受訪闢謠，宣稱自己抱著可能戰死的覺悟，仍在拚命戰鬥，如今卻傳出挺進敵區指揮任務時負傷，緊急送醫治療。

綜合韓媒報導，李根團隊經紀人14日在YouTube頻道ROKSEAL發文說明，李根近日在敵區指揮特殊偵察任務中受傷，目前已經送往附近軍醫院，若有他的最新近況會馬上發文轉達。消息曝光後，世界各地的網友湧入關心，紛紛留言祝他早日康復。

出身海軍特戰團（特種部隊，UDT）的李根3月7日前往烏克蘭，參戰至今已有2個月。南韓SBS於13日刊出他的獨家專訪，當被問及網友爆料他戰死烏克蘭、逃到波蘭、假拍戰爭片、在飯店休息吃早餐、逃避國內教召、為了拍YouTube才去烏克蘭等傳聞，李根首次親自澄清，自己還活著，還有被拍到在戰場作戰的樣子，「以上這些都是假消息。」

李根說明，不顧南韓法律而堅持參加國際傭兵團，是為保衛烏克蘭免受入侵者侵害，認為自己既有能力提供幫助，就無法只是待在韓國看著新聞，這對他而言是一種罪惡。李根也透露，他不知道何時才能返國，但出發時只買了單程機票，早已做好可能戰死的覺悟。

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