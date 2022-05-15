「確診死亡高風險群有3特徵」　王定宇：台灣走向共存、流感化

▲王定宇指出，確診死亡高風險群有三個特徵。（圖／王定宇臉書）



記者陶本和／台北報導

有關本土疫情的發展，民進黨立委王定宇15日整理指出，台灣在「中重症及死亡率」低的前提下，維持「醫療資源」無虞，走向「共存」和「如常生活」，並分享14日公布不幸死亡案例的三個高風險群特徵。

王定宇表示，台灣在「中重症及死亡率」低的前提下，維持「醫療資源」無虞，走向「共存」和「如常生活」，也就是「流感化」，這也是國際各國的防疫趨勢。

王定宇指出，14日公布的不幸死亡案例，高風險群有三個特徵，包括：「沒有完整接種疫苗」、「年齡較高」、「重大疾病或長期慢性疾病」。他認為，可見「完整接種疫苗」有助降低中重症。

王定宇表示，雖然台灣疫苗接種二劑人口已超過80%，但是「年齡較高」族群反而低於平均值，形成高風險的缺口，長輩能否完整接種疫苗，對減少中重症及死亡率是很重要的事情。

王定宇說，台灣從5月14日起，開始就「高風險族群」接種第四劑疫苗，希望幫助提高保護力。

此外，在藥品部分，王定宇表示，已經備妥70萬人份，數量是足夠的，至於誰該投藥，各國皆是以專業醫師處方決定，而不是聽從政治人物開藥。

至於快篩試劑的議題，王定宇說，昨天配銷的快篩還剩30萬份，連一直呼籲買不到的國民黨中央黨部周邊，晚上都可以買到，所以民眾不必恐慌，不用囤積。