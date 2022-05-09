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8大通路快篩開賣「不見排隊潮」　王定宇：說明了4件事

記者柯沛辰／綜合報導

快篩實名制上路後，藥局出現排隊購買人潮，藥妝店、超商、超市等8大通路9日也上架開賣，但每劑價格落在180到200元之間，買氣不如實名制的100元。民進黨立委王定宇表示，現況說明了4件事情，「可見快篩不是量不夠，是價格和恐慌的問題。」

▲▼萊爾富快篩試劑開賣。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商開賣快篩試劑未出現排隊潮，王定宇認為這代表快篩數量足夠。（圖／記者蕭筠攝）

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王定宇9日晚間在臉書發文表示，台灣四大量販、藥妝通路，快篩試劑9日上架快篩試劑，每劑價格180到200元。另外，針對台北、新北、基隆、桃園等疫情發展較快的縣市，經濟部也協調製造商出貨到7-11、全家、萊爾富、OK、全聯、美廉社、屈臣氏、康是美等8大通路，每人限購1劑，單價不超過180元，讓有急用的民眾購買。

王定宇認為，現況說明了4件事：

一、快篩實名制提供的100原試劑，品質、品牌皆優，真的是相對低價，再者政府已經採購1億劑以上，國內生產也可每日供應100萬劑，快篩量絕對足夠。

二、據說量販、藥妝9日上架的快篩，並沒有引發排隊潮，可見快篩不是量不夠，是價格和恐慌的問題。

三、這也顯示政府沒有禁止任何民間單位進口、販售快篩試劑。

四、有人說香港進口的台製快篩比較便宜，其實那是今年初香港疫情大爆發，進口了大量的快篩，現在疫情趨緩，快篩期限快到了，加上廉價中國製品，所以香港業者只好降價銷售，「就像快過期的食品，會低價出售一樣的道理。」

▼王定宇指出，香港先前疫情爆發，進口大量快篩試劑，現在快過期才降價求售。（圖／路透）

▲香港疫情。（圖／路透）

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