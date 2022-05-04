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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇國會辦公室主任確診　外交委員會緊急改視訊質詢

▲▼台灣20大醫事團體召開聯合國際記者會，喊出「堅韌台灣控制疫情WHA台灣不缺席」口號，希望國際社會能夠正視台灣參與WHA問題。圖為立法委員王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇4日表示，自己的國會辦公室主任確診，他已經連續2天進行快篩皆為陰性，也會自我約束減少參加群眾聚集性活動。對此，立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委江啟臣稍早宣布，因為接獲王定宇的辦公室主任確診，所以王定宇將改為視訊質詢。

王定宇稍早透過臉書表示，自己的國會辦公室主任確診，經過詢問疾管署，只要國會辦公室的同仁符合密切接觸者規定，就立即啟動「3＋4」居隔，他也立即向立法院醫務室呈報，並且啟動空間清消。

立法院外交及國防委員會4日邀請外交部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨、經濟部次長陳正祺、陸委會副主委李麗珍、行政院經貿談判辦公室談判代表徐崇欽等人就「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」為題提出專案報告，並備質詢。

江啟臣在會議中宣布，剛才得知王定宇的辦公室主任確診，所以王定宇將改成視訊質詢，在國民黨立委廖婉汝質詢完畢後，委員會將休息5分鐘，讓現場的議事人員進行準備。另外，日前傳出確診的民進黨立委蔡適應、林靜儀等人，在今天的會議也都改為視訊質詢。

王定宇說明，經過回溯並與疾管署確認，他本人的辦公空間未與該主任重疊，自己過去數天也沒有與該主任有所接觸，所以他並非需要居隔的九宮格人員。不過為求慎重，自己已經連續2天快篩皆為陰性，同時也會自我約束，減少參加群眾聚集性活動。

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