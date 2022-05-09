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南韓新任總統尹錫悅就職典禮在即　吳釗燮證實台灣未受邀

▲▼尹錫悅20日在記者會上解釋統辦公室遷移計畫。（圖／路透社）

▲韓國新任總統尹錫悅。（圖／路透社）

記者林銘翰／台北報導

南韓新任總統尹錫悅將在10日舉行就職典禮，外交部長吳釗燮9日證實，台灣沒有收到韓國的正式邀請，外交部持續透過管道讓韓方知道，希望未來能夠有機會恭賀尹錫悅就職，也恭賀韓國人民經過民主選舉，選出新的國家領導，目前都有透過管道在爭取當中。

立法院外交及國防委員會9日邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源等人報告「當前我國推動公眾外交與華語教育之策略及成效」，並備質詢。民進黨立委王定宇質詢時詢問，尹錫悅將在10日舉行就職典禮，台灣到底有沒有正式被邀請。

吳釗燮回應，台灣希望能夠依照往例，邀請立法委員前往參加，「但是因為疫情的因素，沒有辦法安排出來，我們的委員沒有辦法去，去那邊或者是回來這邊，可能都有一些問題」。

王定宇再問，韓國到底有沒有正式邀請台灣參與，吳釗燮則說，目前都還在討論當中，「雖然時間沒有很多，原來我們是希望能夠安排立法委員去參與，但是到目前為止」。

王定宇認為，韓國並沒有很正式地邀請台灣參與，他相信立委這麼多，一定總會有人願意去，尹錫悅就職在即，關鍵是不是韓國根本沒有正式邀請台灣出席，吳釗燮坦言，「委員說得對」。

王定宇指出，就職典禮是由韓國現任總統文在寅政府籌備，卻在邀請當中漏了台灣，詢問外交部是否有透過友好台灣的相關國家表達態度，包括韓國、日本、台灣、菲律賓等第一島鏈的國家，應該要互相合作、要有默契。

吳釗燮表示，目前持續透過管道讓韓方知道，外交部希望未來能夠有機會，恭賀他們總統當選人的就職，也希望能夠有機會恭賀韓國人民，經過民主選舉選出新的國家領導，都有透過管道在爭取當中。

2008年前南韓總統李明博就職典禮，前立法院長王金平與國安會秘書長陳唐山擔任特使前往韓國，卻在最後一刻遭中國大陸打壓無法出席；2013年前南韓總統朴槿惠就職典禮，王金平成功率領立法院代表團出席慶賀；2017年文在寅上任，因朴槿惠遭彈劾未舉辦就職典禮。

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