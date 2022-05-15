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慈惠堂發快篩Day 2！民眾冒雨排到山腳下　八里女騎50分鐘排第4

記者游宗樺、莊智勝／台北報導

台北市松山慈惠堂14、15日兩天免費發放GenBody快篩試劑，2天分上、下午梯次，每一梯次共發放1000人，每人可領取2劑。消息一出後，民眾無懼天氣濕涼，冒雨到場排隊，今(15日)晨現場出現長長人龍，頭香民眾表示，他於清晨5時許就到場，盼能拿到快篩，幫自己檢驗、確保安全。

▲▼松山慈惠堂發放免費快篩試劑，民眾冒雨大排長龍。（圖／記者游宗樺攝）

▲松山慈惠堂發放免費快篩試劑，民眾冒雨大排長龍。（圖／記者游宗樺攝）

現場排第4位的林小姐表示，為了排到快篩試劑，今清晨天還沒亮就起床，從住家八里一路騎車、騎了50分鐘趕到松山慈惠堂，抵達的時候才清晨5點，現場一個人都沒有，本以為自己是頭香，還先下山吃早餐，約半個小時後再回到現場，前面就有3個人在排隊，「不過還好還是有機會領到！」林小姐也說，快篩試劑想要給家人使用，希望大家都能健健康康。

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▲▼松山慈惠堂發放免費快篩試劑，民眾冒雨大排長龍。（圖／記者游宗樺攝）

▲家住八里的林小姐今特地騎車50分鐘到場排快篩。（圖／記者游宗樺攝）

而現場排第1位、拔得今天頭香的民眾則說，他清晨5時許就抵達現場，看到前面都沒人排隊，立刻上前排隊，希望能夠順利拿到快篩，幫自己檢驗、確保安全。

松山慈惠堂今是第二天免費發放快篩試劑，上午8時30分發放號碼牌，9時整開始領取；今下午最後一梯次預計1時30分發放號碼牌，2時開始領取。

▼民眾冒雨排隊領快篩，現場人龍一路排到山下。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼松山慈惠堂發放免費快篩試劑，民眾冒雨大排長龍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼松山慈惠堂發放免費快篩試劑，民眾冒雨大排長龍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼松山慈惠堂發放免費快篩試劑，民眾冒雨大排長龍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼松山慈惠堂發放免費快篩試劑，民眾冒雨大排長龍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼松山慈惠堂發放免費快篩試劑，民眾冒雨大排長龍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼松山慈惠堂發放免費快篩試劑，民眾冒雨大排長龍。（圖／記者游宗樺攝）

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