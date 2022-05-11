沒收入還得打選戰+維持議員選服　羅智強曝：我已經在借錢了

▲羅智強9日遞書面辭呈。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員羅智強為角逐黨內桃園市長提名，除遷戶籍至龜山外，也在9日正式書面請辭議員一職，將於12日生效。由於辭職後少了議員薪水等收入，要如何繼續選民服務及打選戰？羅智強坦言「我已經在借錢了」。

羅智強11日上午接受媒體人黃暐瀚廣播專訪，被問到2018年以北市最高票當選議員，如今要去參選桃園市長且還有半年任期，會覺得愧對這4萬多投給你的台北市民嗎？

羅智強回應，1985年時任台北市議員陳水扁決定辭職參選台南縣長；政治工作就是服務工作，服務對象可以有非選區的選民。當初投票給他的選民，很肯定他在國政跟台灣民主上所做的努力。羅認為，選民對他的期待，也有地區服務以外的期待。

羅智強提到，他前幾天在桃園拜票時，遇到一位民眾稱自己是大安文山區的選民，在桃園有房子，所以決定遷戶籍到桃園，因為對方想投票給他。

羅智強說，三年半的任期沒有完成還是會有遺憾，感謝4萬多大安文山選民對他的肯定，自己會帶著這份祝福，把服務做好。三年半來，選民服務接了近萬件，裡面來自全國各地的都有。

黃暐瀚開玩笑問，你是真的全國不分區議員？羅智強表示，自己有很多身分，包括自己有經營自媒體，所以自媒體的粉絲，也是他要服務的對象；當時選北市議員時，有很多北市以外的選民，努力地跟北市的親友溝通，要把票投給羅智強。

羅智強強調，這也是為什麼他要等楊植斗通過初選後，才宣布辭職台北市議員，因為他要確保他的團隊有人接班。

黃暐瀚追問，明天起非北市議員，楊植斗也非羅智強的議員辦公室主任，這要怎麼繼續選民服務？羅智強說，有北市議員的夥伴主動說，若楊植斗大安文山有選民服務案件需要溝通協調，他們會幫忙分擔。

接著，羅智強坦言要把團隊維繫下來是個負擔，也自曝「我已經在借錢了」。羅說，現在他付不出那麼多的薪水，但仍要幫楊植斗維繫一部份的服務團隊，加上自己也要帶部分團隊到桃園打選戰，導致現在「糧草」缺乏一點，自己準備籌措一筆款項。

但辭職後就沒了議員薪水跟議員助理津貼等，要怎麼維繫團隊？羅智強又說，現在正在借錢中，比起別人，他個人的花費較少，因為他是較著重在自媒體選戰。依照選舉行情，光要讓桃園人知道你要參選，就要1億元，可是議題型的候選人，就可以省了很多開支，只是仍有一定金額，所以現階段自己的支應，需要跟朋友借貸。