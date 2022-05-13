▲參選2022桃園市長急缺糧草！羅智強臉書表態需要捐助。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

宣布爭取國民黨提名，參選2022桃園市長選舉的台北市前市議員羅智強，今日於臉書表示，參選桃園市長負擔相當的沉重，於請辭台北市議員後，負擔更是倍增，少了公職，就要面對非常非常現實的糧草壓力！羅智強說：大軍未出、糧草先行，他「急缺糧草」需要各方捐助，並公布捐款帳號、網路線上捐款、及捐款注意事項。

網友紛紛留言：「國民黨難得的將才！捐就對了」、「沒有財團支持非常艱難，大家盡力而為！已捐！祝強哥一臂之力！加油」、「基隆同鄉，已捐，加油！智強加油，很久沒看到希望了」、「我桃園市新屋客家人挺」…

羅智強於臉書發文表示，辭去台北市議員職務，真的是下了非常大的決心！

他問過非常多熟悉桃園市長選舉的朋友，最後報給監察院的數字不準，實際需要的選舉經費在1億到2億之間！當然，他的選戰方式會省非常多錢，不會花到這個數字，但即便如此，仍然是非常、非常、非常沉重的負擔！

所以，需要大家的支持，100、500不嫌少，1萬、10萬不嫌多，請大家有錢出錢，支持羅智強打贏桃園市長，創造桃園傳奇。羅智強並於臉書公布捐款帳號、網路線上捐款、捐款注意事項等。