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創新永續台南共創淨零新世代　2022亞太社會創新高峰會開幕

▲2022年亞太社會創新高峰會「重健亞洲」為期2天的論壇，超過30場的主題探討，14日台南線上登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022年亞太社會創新高峰會「重健亞洲」為期2天的論壇，超過30場的主題探討，14日台南線上登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年亞太社會創新高峰會「重健亞洲」為期2天的論壇，超過30場的主題探討，14日台南線上登場，探討疫情下淨零的疫後新生活，主題為「疫情衝擊與社會創新」及「環境永續與社會創新」兩大區塊。

其中安排2場專題演講，包含世界級經濟學家傑森•希克爾(Jason Hickel)，以及邀請暢銷書《做工的人》的作者林立青，分享如何以勞動尊嚴消除貧窮。本次峰會透過專題討論，擬定符合聯合國永續發展目標（SDGs），具可行性、在地性與發展性的行動方案。

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▲2022年亞太社會創新高峰會「重健亞洲」為期2天的論壇，超過30場的主題探討，14日台南線上登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政院政務委員唐鳳指出，社會創新並非破壞原有結構，而是透過人際網路、網際網路，讓大家快速串連共創新模式應對新挑戰，期許透過社會創新理念和數位科技，結合公私協力重新健全社會秩序。經濟部長王美花致詞時表示，今年峰會聚焦淨零、新能源等永續議題，台灣在三月底也公佈了2050淨零排放路徑，推動能源、產業、生活、社會四大跨世代、跨國際、跨領域的轉型，期盼透過與社會各界的共同努力，從低碳到零碳逐步落實。

▲2022年亞太社會創新高峰會「重健亞洲」為期2天的論壇，超過30場的主題探討，14日台南線上登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，本次峰會由台南市政府與在地團體台南新芽協會合辦，本次盛會全面改為全線上的方式進行。面對疫情各界對能源轉型政策也相當關心，台南在疫情下的創新，除配合推廣行政院唐鳳政委的COVID-19公費疫苗預約平台系統外，市府也率先使用「台南打疫苗」LINE預約系統來幫忙；在環境永續的部分，台南再生能源設置容量更是全國第一，未來市府將持續推動多元化碳權抵換申請、強化低碳自治條例2.0、加速能源轉型、循環經濟、建築節能改善、智慧城市永續轉型，持續朝淨零碳排的目標前進。

本屆峰會主軸「重健亞洲」，在疫情衝擊且持續擴散中的社會下，如何用新的態度，去面對不同以往的生活型態，因疫情產生許多新的需求，也正刺激著社會尋求新的解方，持續追求淨零新世代，永續環境、社會創新的想像。市府也以「如何傳達正確疫情訊息」、「創新科技浪潮下古都台南智慧大轉型」及「淨零碳排永續台南」等主題共同探討。

研考會戴偉峻主任委員表示，因應2050淨零排放，台南市政府積極配合推動相關政策，為落實環境永續，領先全球認證了首座碳中和加油站，達到節能減排，台南也是目前太陽光電備案容量全台第一的城市，在黃偉哲市長的引領下，希望能將文化台南打造成為科技綠能古都。

2022亞太社創高峰會在台南，14日下午4時起至晚間9時於西竹圍之丘文創園區，安排為期2天的社創市集活動，本次市集主題「島島來」，期待我們如海洋上的島嶼般，在疫情升降起伏的海平面下，島島相連，進而長出新風景，活動邀集各家在地品牌齊聚，有新創、在地小農、手作與各種體驗，歡迎民眾共同

2022亞太社會創新高峰會於5月14、15日舉辦，因應近期疫情影響採全面線上直播，以重「健」亞洲為主軸，分別探討「疫情衝擊與社會創新」及「環境永續與社會創新」兩大主題。國立成功大學以「微光成炬：成功大學的社會責任實踐與創新」以及「成就共好：以社會投資報酬（SROI）看見大學影響力」為題分別開設專場，由成大校長蘇慧貞與多個院所教授分享及回顧成功大學多年來在社會責任上的耕耘及未來想望，並透過SROI角度剖析大學對於城市、國家的社會影響力，引領觀眾深入認識社會創新，創造共享價值。

▲2022年亞太社會創新高峰會「重健亞洲」為期2天的論壇，超過30場的主題探討，14日台南線上登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大校長蘇慧貞表示，今年亞太社創高峰會，儘管原定規劃在成大實體舉行的計畫無法實現，但透過線上，相信對於社會共好的價值與創新理念，仍會緊緊相連、發揮不一樣的力量。

在開幕儀式上，唐鳳邀請線上觀眾一同掃描畫面中的QR code，觀眾的頭像便會出現在畫面中，讓線上參與的人員多了一份身歷其境的與會感。對於社會創新如何帶動永續，唐鳳也提到，聯合國17項永續發展目標（SDGs）即是在眾人的共識下所提出，透過一系列的機制與方式，便能凝聚眾人之識，找出全新解方。社會創新並不是要和舊有組織正面衝突，而是透過像今日高峰會的活動，快速凝聚新的共識或結構，進而對這個社會產生創新與改變。

14日上午，蘇慧貞校長帶領護理系主任柯乃熒特聘教授、教育所所長董旭英教授、數學系許瑞麟教授以「微光成炬：成功大學的社會責任實踐與創新」為題，分享成大對於大學社會責任在各面向的創新實踐與挑戰。

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