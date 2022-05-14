　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東海大學5／16起全校遠距教學　中興逢甲採實體線上雙軌制

▲▼逢甲大學由學生決定要實體或線上教學，東海則是16日起全校遠距教學。（圖／翻攝逢甲、東海大學臉書）

▲▼逢甲大學由學生決定要實體或線上教學，東海則是16日起全校遠距教學。（圖／翻攝逢甲、東海大學臉書）

記者鄧木卿／台中報導

全國本土確診新增63964例，台中高達4409例，教育部有鑑於疫情嚴重，決定開放各大學可以遠距教學直到學期末，東海大學宣布5月16日起全校實施遠距教學至學期末，中興大學未全面實施，授權課程教師與同學決定，逢甲則是由學生決定實體或線上教學，如果要線上上課，必須在前一周申請。

▲▼逢甲大學由學生決定要實體或線上教學，東海則是16日起全校遠距教學。（圖／翻攝逢甲、東海大學臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

東海大學校長發給東海教職員生及家長一封信，「近期COVID-19本土個案確診人數快速增加，我們努力對東海這個大家庭的每一份子做到最大的保護。在住宿安排和課程進行方面，也一直有最妥善的安排和即時的調整。現在，本校已完全符合教育部最新公告的各項原則，所以在此向大家公告，學校自下週一5月16日起實施全校遠距教學」。

「防疫期間，同學們的課程學習不會中斷；我們對同學的住宿安排和各種照顧，當然也仍然會持續。請大家持續注意各項公告，東海大學有著熱情、效率的行政同仁們，都竭誠為大家服務，後續也會提出各項指引，回答大家的問題，也協助大家解決困難」。

中興大學表示，目前未實施全校遠距教學，但已授權課程教師與同學，根據班上師生確診或密切接觸之情況，達成協議後，即可採行線上教學，此外，興大隔離或照護宿舍和篩劑量體尚稱充足，也有專責單位即時回應師生需求，未來2周將持續觀察疫情變化，隨時採取因應措施。

逢甲大學則表示，目前採取混成課程方式，但原則上還是以實體為主，如果學生選擇線上上課，必須在前一周提出申請。

►Panasonic無線手持吸塵器下殺8.1折！從此家裡超乾淨

ET快訊
林秀琴全家確診「女兒持續高燒40度」！冒雨排PCR
要求「偽造快篩陰證明」！護理妹拒絕被酸正義魔人
雙北「再加1縣市」累計破10萬　確診地圖曝光
妹子「兩度確診」症況曝！　網跪見強者：金鐘罩護體
今晚空檔「這時間點」再迎大雨！　連3天暴跌10°C
「複保險條款」導火線！染疫領20萬以上　真實案例曝
外送員見「大門旁1設計」驚呼專業　同行狂讚：優質客人
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地方媽媽就是強！　「人肉影印機」手繪幼兒園教材...家長全跪了

要求「偽造快篩陰證明」！護理妹拒絕被酸正義魔人　網見截圖幫嗆

台南+2624！疫情燒進市議會　2女議員先後確診症狀曝光

北部「再加1縣市」累計破10萬　確診地圖曝光

台科大是偷跑或說謊？週三已「領先台師大」宣布遠距教學到期末

金門+104首度破百！　金酒累計57確診...3生產線停工3天

今晚雨停「這時間點」再迎大雨！冷空氣抵台連3天暴跌10°C

隔一年「妹子兩度確診」症況曝光！　網跪見強者：金鐘罩護體

桃園+9482！65歲以上確診585例　「3合1」綠色通道擴大年齡限制

創新永續台南共創淨零新世代　2022亞太社會創新高峰會開幕

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

一拿出飼料...爆量錦鯉嗨翻　多到「滿出來」還要幫推回去

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

阿滴「台灣IU」Diss愛莉莎莎！　賀瓏罵「瘋女人」：是不是跟我交往過XD

地方媽媽就是強！　「人肉影印機」手繪幼兒園教材...家長全跪了

要求「偽造快篩陰證明」！護理妹拒絕被酸正義魔人　網見截圖幫嗆

台南+2624！疫情燒進市議會　2女議員先後確診症狀曝光

北部「再加1縣市」累計破10萬　確診地圖曝光

台科大是偷跑或說謊？週三已「領先台師大」宣布遠距教學到期末

金門+104首度破百！　金酒累計57確診...3生產線停工3天

今晚雨停「這時間點」再迎大雨！冷空氣抵台連3天暴跌10°C

隔一年「妹子兩度確診」症況曝光！　網跪見強者：金鐘罩護體

桃園+9482！65歲以上確診585例　「3合1」綠色通道擴大年齡限制

創新永續台南共創淨零新世代　2022亞太社會創新高峰會開幕

温昇豪、曾珮瑜《夢遊樂園》當假面夫妻　王渝萱《小藍》探索情慾

德僑圈「權勢性騷」投訴陳情蔡英文　駐德代表謝志偉回應了

搶先看！台南最潮飲料店「搖滾加加」進駐海岸最美玻璃屋　暑假試營

嘉義透天厝火警救出祖孫「才知是確診者」　急送醫院檢查

玖壹壹健志IG突開砲！　曝女友「最美化妝師」Mia私下真實面

林秀琴全家確診「女兒持續高燒40度」！　無助奔醫院…冒雨排PCR

「風紀股長汪」深夜驚醒爬起床　靜靜站角落催促：幾點了還不睡？

地方媽媽就是強！　「人肉影印機」手繪幼兒園教材...家長全跪了

買20年華廈！入住「秒收檢舉通知」　她查看整棟樓：都違規

完美富二代卻有致命缺點　胡宇威《亞當》開播現驚悚惡夢

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

快訊／今增40死！本土狂飆6萬3964例　另增77例境外

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

快訊／第四劑下週一開打　三類人符合資格

快訊／本土+63964「剩1縣市病例破萬」

快訊／今增40死！3例未滿50歲「1人僅20多歲」

同住家人PCR陽性！莊人祥居家即起居隔

確診喉痛！醫推3甜品：冰涼好吞

柯P再逆時中「抗病毒藥別等PCR再發」　台大醫贊同：急診已排爆

一家5口剩她沒染疫　1打4看她如何戰勝病毒

「沒花錢買到2支快篩」他曝快打開超商APP！

15縣市豪大雨特報！雨最猛時間曝

他見蔡英文出手了！　驚曝認證「陳時中這3點做不好」

陳時中鬆口「1條件」考慮快篩陽就給藥！

更多熱門

相關新聞

雲林+553　虎尾鎮再度突破百例

雲林+553　虎尾鎮再度突破百例

雲林今（14）日新增553例確診個案，虎尾116例，斗六89例，西螺51例，麥寮29例，斗南26例，莿桐、大埤25例，土庫24例，元長23例，北港18例，二崙、台西、褒忠各17例，東勢15例，水林13例，古坑12例，、崙背11例，口湖9例，四湖、林內各8例，各7例個案分佈20鄉鎮。其中家戶感染居多、就醫篩檢確診為次。

台東今日+426 縣府呼籲接種疫苗增加保護力降低染疫中重症可能

台東今日+426 縣府呼籲接種疫苗增加保護力降低染疫中重症可能

陽明交大宣布「遠距教學到期末」

陽明交大宣布「遠距教學到期末」

基隆+2004！　6歲以下幼童新增104人染疫

基隆+2004！　6歲以下幼童新增104人染疫

台南第四劑5月16日開放施打

台南第四劑5月16日開放施打

關鍵字：

東海中興逢甲遠距疫情台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

兒子「不知爸是金鐘視帝」！

防疫險之亂／富邦將簡訊通知「重複投保者」一律拒保　已繳款者退費

阿堂鹹粥公告「暫停營業」！網喊：降價求生吧

快訊／今增40死！本土狂飆6萬3964例　另增77例境外

辣妹消防員深夜拍制服肉照　傳給人夫挨告

爸從25公尺懸崖跳水　竟撞石壁在兒面前慘死

宣宣懷孕驚染「弓漿蟲危機」憂寶寶畸形背夫偷哭

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

反悔妻拍情慾片！男歌手質問：妳有沒有呻吟？　結束20年婚姻

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

三上悠亞「高清素顏照」真面目現形

快訊／第四劑下週一開打　三類人符合資格

快訊／本土+63964「剩1縣市病例破萬」

更多

最夯影音

更多
Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走
爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面