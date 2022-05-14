東海大學5／16起全校遠距教學　中興逢甲採實體線上雙軌制

▲▼逢甲大學由學生決定要實體或線上教學，東海則是16日起全校遠距教學。（圖／翻攝逢甲、東海大學臉書）

記者鄧木卿／台中報導

全國本土確診新增63964例，台中高達4409例，教育部有鑑於疫情嚴重，決定開放各大學可以遠距教學直到學期末，東海大學宣布5月16日起全校實施遠距教學至學期末，中興大學未全面實施，授權課程教師與同學決定，逢甲則是由學生決定實體或線上教學，如果要線上上課，必須在前一周申請。

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東海大學校長發給東海教職員生及家長一封信，「近期COVID-19本土個案確診人數快速增加，我們努力對東海這個大家庭的每一份子做到最大的保護。在住宿安排和課程進行方面，也一直有最妥善的安排和即時的調整。現在，本校已完全符合教育部最新公告的各項原則，所以在此向大家公告，學校自下週一5月16日起實施全校遠距教學」。

「防疫期間，同學們的課程學習不會中斷；我們對同學的住宿安排和各種照顧，當然也仍然會持續。請大家持續注意各項公告，東海大學有著熱情、效率的行政同仁們，都竭誠為大家服務，後續也會提出各項指引，回答大家的問題，也協助大家解決困難」。

中興大學表示，目前未實施全校遠距教學，但已授權課程教師與同學，根據班上師生確診或密切接觸之情況，達成協議後，即可採行線上教學，此外，興大隔離或照護宿舍和篩劑量體尚稱充足，也有專責單位即時回應師生需求，未來2周將持續觀察疫情變化，隨時採取因應措施。

逢甲大學則表示，目前採取混成課程方式，但原則上還是以實體為主，如果學生選擇線上上課，必須在前一周提出申請。