屏縣+1107！22醫療院所加入兒童疫苗門診　2151人施打

▲兒童門診 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(14)日新增1107本土病例，縣內6-11歲學童校園COVID疫苗施打，自5月2日到13日止，共施打164校9718人，今日上午加開33鄉鎮市衛生所兒童疫苗門診，則有2151名學生前往施打。

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縣府表示，16日起至5月22日，已另行在縣內22家診所啟動兒童疫苗門診，家長可以帶錯過前2次施打安排的學童，就近前往施打。

縣衛生局表示，全縣符合6-11歲施打對象共34695人，前2波的施打率僅約34%，因此，規劃自16日起有22家醫療院所提供兒童疫苗門診，包括優生醫院、安和醫院、蔡長禧診所、林長興診所、林俊傑診所、博醫診所、李福國耳鼻喉科診所、張俊智診所、尚仁診所、陳亮銘內科診所、大雅耳鼻喉科診所、東霖耳鼻喉科診所、侯友益耳鼻喉科診所、慈愛診所、天醫診所、陳宗仁診所、欣安禾婦兒科診所、黃志忠診所、世昌診所、文章診所、賴家醫科診所、瑪家診所。

縣府統計截至5月14日，本縣居家隔離現管人數1371人，今日解隔826人；5歲以下確診累計696例，148例解除隔離，無重症。居家照護累計5364人，解除1168人，現管4196人。目前全縣部分班級暫停實體課程校數有77校127班。

1107名確診者鄉鎮區域分布：屏東市295案，潮州鎮50案，東港鎮102案，恆春鎮45案，萬丹鄉92案，長治鄉32案，九如鄉25案，麟洛鄉12案，里港鄉25案，高樹鄉20案，鹽埔鄉25案，內埔鄉65案、萬巒鄉15案，竹田鄉10案，新埤鄉7案，枋寮鄉21案，新園鄉73案，崁頂鄉13案，林邊鄉21案，南州鄉14案，佳冬鄉20 案，琉球鄉19案，滿州鄉11案，車城鄉4案，枋山鄉7案，三地門鄉23案，瑪家鄉14案，霧台鄉1案，泰武鄉5案，來義鄉22案，春日鄉5案，獅子鄉10案，牡丹鄉4案。