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中央指示加開篩檢站　柯文哲反嗆：不要亂下命令！

記者陳家祥／台北報導

疫情持續升溫，但近幾天的確診個案新增數有趨緩現象，台北市長柯文哲直言，染疫速度已經超過PCR量能、有黑數的問題，中正紀念堂防疫急門診將在下週上路，若滿編每日量能可以到2000多人。針對中央要求再增設大型篩檢站，柯反嗆，「不要亂下命令」，會按實際需要逐步加量，且確保每一個PCR採檢結果是做得出來的。

▲▼台北市長柯文哲14日視察婦幼院區親子兒童防疫急門診。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲14日視察婦幼院區親子兒童防疫急門診。（圖／台北市政府提供）

針對中央下指令要求增設篩檢站，柯文哲14日表示，重點是實事求是，「現在只開篩檢站沒有用，應該是開防疫急門診」，表面上是門診型形式但是急診的作業方式。

柯文哲說，不敢說24小時作業，但至少每天作業，主要目的是把新冠肺炎確診者，輕症的可以在醫院外處理掉，保留醫院量能，就是分艙分流概念，輕重分流，新冠肺炎大部分是輕症，輕症病人找個地方處理掉。

接著柯文哲也提到目前北市的篩檢策略，現在有22個防疫急門診，其中有3個是車來速模式，士北科、木柵以及中正紀念堂；其中，中正紀念堂空間夠大，會開到4線，滿編的話量能可以到2千多。

▲▼台北市長柯文哲14日視察婦幼院區親子兒童防疫急門診。（圖／台北市政府提供）

「所以目標是這3個先把量能開到最大，看狀況。」柯文哲表示，現在要監控每天防疫急門診使用量，如果預約都滿，就繼續加量；如果預約都沒滿，表示不需要。重點是要按照實際狀況，且戰且走，然後要比較快的應變，「一個一個開，講多也沒有用，很務實地開」。

另外，目前北市是否還少一個大型篩檢站的地點？柯文哲忍不住抱怨，今天開防疫急門診，就算是以PCR篩檢為目的，要先解決PCR的量能到底行不行？像木柵為什麼一天只做800個？因為後面PCR量能只能做800個，如果要再往上，要找地方解決PCR量能的問題。

「今天是這樣，很多東西就是，不要亂下命令。」柯文哲表示，一開始叫診所做PCR，結果發生什麼事？這不是只有採檢，後面PCR實驗找誰合作？還有資料怎麼上傳？都要弄清楚。

柯文哲強調，原則上是這樣，台北市有22個防疫急門診，第一步要讓這22個地點發揮最大效果，按實際需要逐步加量，且確保每一個PCR採檢結果是做得出來的，如果採檢完2、3天PCR結果才出來，根本沒有意義，所以還是要整套的。

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