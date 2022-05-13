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慰勞基隆長庚防疫最前線醫護　林右昌籲循醫院分流進行診療

▲慰勞基隆長庚醫護同仁付出 林右昌籲循醫院分流進行診療。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌慰勞基隆長庚醫護同仁付出。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（13日）由衛生局長吳澤誠陪同，前往基隆長庚院區，偕同基隆長庚醫院院長賴旗俊、副院長吳俊德視察防疫門診專區、快篩陽性篩檢站及綠色篩檢站動線與等候區情形，他向身處防疫最前線的醫護人員致謝，也請民眾多點耐心及同理心，體諒醫護人員的辛勞與付出。

林右昌指出，基隆與雙北走在全國疫情前面，領先其他縣市大概有兩個禮拜的時間，現在碰到的狀況將是其他縣市兩週後會遇到的情形。所以，我們會反應疫情最前線狀況給中央疫情指揮中心了解，並要在中央指引還沒出來之前就採取一些積極及隨時應變的作為。今天他並非來視察，而是來慰問並感謝長庚醫院全體醫護與工作人員的辛勞與付出。

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▲慰勞基隆長庚醫護同仁付出 林右昌籲循醫院分流進行診療。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲請民眾多點耐心及同理心，體諒醫護人員的辛勞與付出。

林右昌說明，有鑑於很多Covid-19確診者，都是無症狀或是輕症，但是確診者其他的病症，例如腦部、心臟、腎臟等疾病，反而更具醫療救治的急迫性，所以目前長庚醫院已在開始預先在各個專科設置Covid-19確診者的診療區。這點走在全國之前，值得肯定。

林右昌呼籲，現今確診案例比較多，民眾可能會較焦慮著急，不過所有醫護人員都是盡心盡力在為大家醫治，而現在病床整備需要清消與靜置至少四個小時，需要花費較以往更長的時間整理，為了讓確診者有更完善的環境，這些都是必須完成的程序，請大家能夠了解第一線醫療現場的情形，避免不必要的誤會，並體諒醫護人員的辛苦。

林右昌也請大家不要因確診就急著到急診區，因為還有很多一般中重症與緊急傷病患者，迫切需要運用急診資源。基隆長庚醫院設有快篩陽性篩檢站，讓快篩陽的患者快速進行PCR，並且可以看診拿藥；此外也針對2歲以下的幼兒設立快速通道，進行快速採檢與看診，請民眾依照醫院分流規劃，完成診療過程。

▲慰勞基隆長庚醫護同仁付出 林右昌籲循醫院分流進行診療。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼兒童2歲以下快速看診服務專區，進行快速採檢與看診。

▲慰勞基隆長庚醫護同仁付出 林右昌籲循醫院分流進行診療。（圖／記者郭世賢翻攝）

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