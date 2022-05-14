台南確診+2624名　第四劑5月16日開放施打

▲台南市副市長趙卿惠指出，14日台南新增2624名COVID-19本土確診病例，第二次追加劑（第四劑）開始要在5月16號開放施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠指出，14日台南新增2624名COVID-19本土確診病例，統計至13日，今年累計確診個案17923人，其中3318人已解除隔離，14,605人尚在隔離中，第二次追加劑（第四劑）開始要在5月16號開放施打。

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副市長趙卿惠指出，台南市＋2624例，中央流行疫情指揮中心所公布的是2627例，有3例是外縣市的已經轉出。現在台南市推出的共照雲有一個服務，就是自行列印居隔單，這是希望給有急需的市民朋友來列印，如果有遇到要請假，或是需要申請保險的，不會使用網路的，或是長輩的小朋友等等，這些也可以在居隔之後、解隔之後，前往我們衛生所申請通知書，現場會再列印給你，也就是說後面的補充的證明我們還是會來服務，所以急需的部分可以在共照雲裡面來列印，不管是說後面是要申請補件的，或是要自行列印的，市府有二個管道來領取居隔單，所以市民朋友也不要太著急。

趙卿惠說，最近也發現很多的民眾，因為用中央的自主系統來填寫資料，那確診者的資料重要的是電話號碼，電話號碼如果填錯，就沒有辦法聯絡到你，沒有辦法聯絡到你，就很難把這件事情做好相關的後續，所以市府基層工作人員每周大概都有600-700通，所謂的查證、校正的工作要做，因為市民朋友可能不小心，漏寫了一個號碼，或填錯了健保卡的聯絡電話沒有相符，這個都會造成一些作業上跟通報上的一個困難，所以也麻煩市民朋友來協助在資料的填寫一定要寫清楚，一定要寫對，這樣在通知你的時候才不會有困難。另外，防疫專線的部分，也希望你趕快使用我們台南快疫通的LINE的帳號，在一般的問題裡面都可來幫大家做服務相關問題的解釋。

台南共照雲自行列印的居隔單，在共照雲的下方選單，所以你可能要加入共照雲之後再來做一些選擇。主要的部分就是在5月4日之後的確診者，5月8日你被匡列為密切接觸者的部分，都可以在共照雲裡面有選單服務，可以自行列印電子選單。

另外5月13日大家加入的共照雲，在中央要求的快篩陽性的部分，也有醫事人員來做服務，就是可以直接來做視訊，確認你的快篩陽性的部分，也減免大家要舟車勞頓或者跑到現場的困難，所以這是很快速的方式來幫大家做一些確認，也可以監測到自己的一些身體狀況，請大家一定要加入台南共照雲，確診者的市民朋友你在裡面有很多的資料，也有很多服務的單據等等，都可以加速服務的速度。

台南市衛生局長許以霖指出，第二次追加劑（第四劑）部分，也開始要在5月16日開放施打，有三大類的類型，跟我們過去開始施打第一劑、第二劑的部分，65歲以上、原住民朋友是55歲以上、長照機構的住民，還有18歲以上有系統免疫等重大疾病的八項，會公布在衛生局的網站，也有一些相對應的資訊，包括在台南快疫通、共照雲的帳戶裡面，大概也都可以看得到相關的一些服務跟說明。

許局長強調，為儘快讓台南市的COVID-19確診個案及被匡列為密切接觸者的市民收到隔離通知書，凡符合「確診研判日為2022年5月4日（含）以後，且評估為居家照護之確診者」，以及「與確診者最後接觸日為2022年5月8日（含）以後的密切接觸者」等條件的民眾，可加入「台南共照雲」LINE@官方帳號「@794mfoab」，註冊綁定通過後經居家照護中心確認符合居家照護對象，系統依序開立隔離通知書後，民眾即可點選置底選單申請下載自己的隔離通知書。

為避免冒名領取，每一個LINE帳號只能綁定一人，且只能領取一人的居隔單；如無法使用「台南共照雲」，也可以請親友協助，或於解除居家隔離後，持健保卡前往您所居住區域之衛生所申請隔離通知書。

衛生局統計，每週平均約有逾600筆民眾聯絡電話需查證校正，特別提醒民眾，於醫療院所採檢時務必留下正確的手機號碼，以利後續聯繫；若經通報為陽性確診個案，但一直未接到衛生單位電話關懷，也務必主動聯繫衛生局並更新手機號碼等聯絡方式。台南市政府衛生局防疫專線(06)2880180。