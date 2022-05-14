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5月下半月「4生肖」財運超旺　屬兔有幸運加持「正財收獲滿滿」

5月下半月有4生肖財運非常旺。（示意圖／pixabay）

▲5月下半月有4生肖財運非常旺。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

命理塔羅專家小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」表示，5月下半月有4生肖財運非常旺，其中屬雞的朋友有機會以詼諧的機智，贏得主管及客戶欣賞。

Top4　兔

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屬兔會有幸運來相伴，因此努力是值得的。許多事都得親力親為，也得承擔很多壓力，但好在事情都能得到緩解，特別是在正財方面，因為事業辛苦不容易，兔子也有所體認，所以會很認份的把事努力做好，正所謂有付出就有代價，正財收獲滿滿，同時得到很多資源，好好運用商業頭腦，能為您的財庫裝進滿滿的財富。

Top3　雞

屬雞的朋友，特別是靠口才賺錢的人，在賺錢方面流利的口才能更能好好發揮，頭腦想法更加靈光，詼諧的機智也贏得主管及客戶欣賞，獎金入袋量更加提升。

Top2　猴

屬猴的朋友們，有機會跟另一半共同理財，而一起創造財富，或因另一半的緣故，獲得額外的財富；若是有與他人合作投資的，獲得收益的機會大增。

Top1　豬

屬豬的朋友在投資方面有出現很多的想法，投機的念頭也會增加，只要有付出行動的，賺得財富的可能性也大增，也更容易解套。隨著好運的增加，也許收入會跟著增加，但要記得，好運來得快，去得也快，要懂得珍惜身邊的一切。

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