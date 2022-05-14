上海拚5月中旬解封　方艙在院人數降至最高峰2成

▲上海疫情趨緩，但仍未解封。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海疫情持續降溫，13日新增194例本土確診、1487例本土無症狀感染者。上海市常務副市長吳清13日在會議上表示，「我們目前提出的目標是，在本月中旬實現社會面清零。屆時將實施有序放開、有限流動、有效管控、分類管理。」

上海市常務副市長吳清指出，目前提出的目標是，在5月中旬實現社會面清零，屆時將實施有序放開、有限流動、有效管控、分類管理，逐步由應急處置狀態下的封控區、管控區、防範區，向常態化防控下的高中低風險地區分類管理轉變。

隨著病例減少，上海市區兩級方艙醫院的在院人數已經下降到5萬人左右，只有最高峰在院人數的20%。上海市疫情防控工作轉運專班負責人丁波則在14日的新聞發布會上表示，市級方艙層面，截至昨日已經有5家方艙實現了休艙，而國家會展中心方艙、新國際博覽中心方艙、臨港1號保稅區方艙、世博展覽館方艙、崇明花博復興館方艙等5處市級方艙仍在繼續運行，醫療和運維團隊堅守一線，收治新增陽性感染者，下一步也將根據上海疫情發展情況，分為「逐步休艙」和「常態化保留」兩種類型進行有序調整。

丁波提到，在區級層面，68家區級臨時中轉平台已經實現全部關停。對於之前由學校資源改造的方艙，已按照「尚未使用」、「部分使用」、「全部使用」進行了分類調整，截至昨日統計數字來看，之前規劃的288個學校改造方艙中，已經有超過95%的點位不再使用，並展開嚴格的清潔消殺和安全評估。

另外，丁波也指出，新冠病毒傳播力強，對陽性感染者的盡快轉運，是切斷社區和樓宇傳播的關鍵一步，一個多月來，通過各方努力配合，陽性感染者轉運在車輛調度、入艙手續、出院接返等方面的效率在提升，速度在加快。

丁波還說，同時，著力優化流程，體現人性化安排，也是努力的方向，例如，入艙時，對於一家人先後兩三天內感染的，所在區積極與方艙協調，盡量安排到了同一方艙的同一區域，讓家人在方艙能夠相互照顧。

丁波強調，下一步，針對陽性感染者轉運中出現的情況、問題，將持續改進完善，在轉運、入艙、出艙等多個節點上，及時解決問題，努力提升感受度。