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上海宣示本月中實現「社會面清零」　有序放開推動復市復學

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

▲上海宣示本月中實現社會面清零。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市常務副市長吳清13日在疫情記者會上宣布，上海目前提出的目標是，在本月中旬實現「社會面清零」，屆時將實施有序放開、有限流動、有效管控、分類管理，並將進一步擴大復工復產，有序推動復市復學，盡快恢復全市正常生產生活秩序。

吳清表示，目前上海疫情防控形勢持續穩中向好，雖仍有一些小幅波動，但99%以上的陽性感染者在閉環管控中發現，在相關風險人群篩查中的感染者數量近3天共報告6例。

吳清也解釋「社會面基本清零」、「社會面動態清零」和「社會面清零」之間的差異，他表示，「社會面清零」和「社會面基本清零」的評價標準-即以行政區為單位，區內社會面（含管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等）陽性感染者數量日趨減少、風險可控。

他進一步指出，雖然每天仍可能有極少數陽性感染者，但如果連續3天單日新增數占區內總人口數比例小於十萬分之一，就可以認為「社會面基本清零」；如果連續3天單日新增數為零，就可以認為實現了「社會面清零」。「社會面動態清零」則是指每發現一起本土疫情，就及時予以撲滅，通過快速切斷疫情在社會面的傳播鏈，實現社會面感染者迅速清零的目標。

此外，上海衛健委副主任趙丹丹通報，5月12日，上海新增227例本土確診病例和1869例本土無症狀感染者。本土確診病例中，60例在閉環隔離管控中發現，167例為早前無症狀感染者轉確診。1869例本土無症狀感染者中，1865例在閉環隔離管控中發現，另4例均在「防範區」篩查中發現。

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