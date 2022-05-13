帶愛妻上海治病「如今剩骨灰」！尪徒步7hrs帶她回家　鼻酸照片曝

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇常州男子黃建才2個月前帶患淋巴癌的妻子，到上海化療，不過於日前搶救無效死亡。疫情之下交通不便，他將亡妻的骨灰裝進行李箱，一路走了7個多小時到虹橋火車站，帶著愛妻回家。經歷了妻子病危、離世、火化，這裡成了黃建才的傷心地。

據《澎湃新聞》報導，5月7日這天，下午1點，黃建才拖著這個行李箱，徒步7個多小時，20多公里，從老閔行走到虹橋火車站。他仰面躺在虹橋火車站的站外，皺著眉頭睡覺，身邊豎著一個紅色行李箱，還躺著一個黑色行李箱和幾個小包。他頭髮短而白，臉上有曬紅的痕跡。他手從衣擺下伸進去，一邊抓撓身體，一邊掏出一張居民死亡醫學證明書問，「我買不到票，但我想帶老婆回家。」

黃建才指指邊上的行李箱說，「我老婆在這兒」。疫情下，上海虹橋站每日可出發的旅客約為1100人次，不少旅客都是提前很多天搶票。而從上海到江蘇常州，眼下一天僅一班車，發車時間是下午4時36分。在5月7日領到妻子的骨灰後，黃建才一刻不想停，當下就決定帶妻子回家。疫情下，他沒能叫到去虹橋站的車，也不懂怎麼搶票，就把搶票的任務交給兒子、兒媳、侄女等，自己直接動身，從位於老閔行的復旦大學附屬腫瘤醫院閔行分院，一路走向虹橋火車站。





▲紅色行李箱中裝著妻子的骨灰。（圖／翻攝自澎湃新聞）

地圖顯示，這一路24公里左右，步行約需5個多小時。但黃建才不認識路，也不太會用導航。他是跟著上海朋友的指示，邊走邊問的。途中，他吃了2個梨，3個橘子，1塊鍋巴和2瓶水，晚上8點鐘才到。

一路上，黃建才緊緊抓著行李箱的把手。他不覺得多累，但是心疼妻子的情緒很濃，「我不想讓她留在外面。」他擔心紅色行李箱的輪子被磨平，但又無計可施。他這一路幾乎沒有停下，只有在碰到過橋的時候，會放慢一點腳步。

在黃建才和妻子的故鄉有一種說法，亡靈自己過不了橋，要喊名字帶著過橋，「不然她不認識路，要跑丟掉。」記不得有多少回了，每一次逢水過橋，黃建才就在心裡一遍遍地說，「殷桃香，妳跟我走，帶妳回去」，他太擔心妻子跟丟了。

「我不可能丟下她，我不能讓她留在外面，」黃建才重複了很多次。2020年，殷桃香被確診淋巴癌，從那時起，從常州到南京，再到上海，有時是黃建才，有時是兒子，帶著殷桃香求醫問藥。

2022年3月10日，兒子照例帶著殷桃香來上海進行新一輪的化療。只是趕巧到了新茶上市的時節，家裡做茶葉生意，忙得走不開人。一家人商量了下，便留殷桃香獨自一人在上海。黃建才說，妻子把生意看得比什麼都重，自己後來總是後悔。

3月10日起，上海疫情數字開始攀升，與此同時，整個上海的醫療系統、交通出行都受到影響。在醫院總歸是安全的，黃建才這樣想。直到4月16日一大早，黃建才兒子收到醫院打來的電話，殷桃香病情突然惡化。

黃建才決定立馬去上海，內心想著最壞的打算。聽說上海物資不好買，趕在坐高鐵前，他為妻子買了兩身新衣服，萬一這次妻子真的不能回來，需要準備這些。

▲他帶妻來上海治病如今拖骨灰回家。（圖／翻攝自澎湃新聞）

在病房裡，黃建才陪伴妻子度過她生命中的最後20天。上海曾是黃建才的「開心地」，結婚前兩天，他帶著殷桃香來過一次上海，主要是為了結婚買些東西。他們去了南京路，逛了上海的大商場，26歲的女孩，走到哪裡眼裡都是新奇和喜歡，買了很多小物件，碗、杯子等等，「這個時候我很開心，她也很開心。」

但經歷了妻子病危、離世、火化，這裡又成了黃建才的傷心地。5月7日晚上7時多，黃建才到了虹橋火車站附近，找了一圈，終於在晚上10時找到了一個半室內的場所，有燈，風小，可以暫時歇腳。他拿紅色行李箱靠著身體，不安穩地睡了一個晚上，這一天不可能有車回家了。

5月8日早上，黃建才還沒搶到票，他嘗試搭到一部車，想去青浦跨過道口回家，沒能實現。不幸中的萬幸，到了當日下午4點前後，姪女替他搶到了票。下午5點40分左右，他帶著妻子的骨灰盒，站在了常州的土地上。

2個小時後，他將這個一路顛簸的箱子，通過隔離酒店交給了兒子。行李箱脫手的一瞬間，黃建才心裡說，「妹妹，兒子來接妳了。」接下來，兒子會把殷桃香的骨灰帶到老家。家人們在那裡備下了墓地，親人們會來弔唁。黃建才不能參與這些，但他心裡很安定，把妻子帶回家，他做到了。