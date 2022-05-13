瘋傳北京「靜默」3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

▲北京疫情升溫。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市疫情升溫以來，防控不斷收緊。網路12日出現「北京將靜默3天」的傳聞，引發北京居民的恐慌。對此，北京市政府新聞發言人徐和建在12日的北京市第332場疫情防控記者會表示，所謂封城靜默都是謠言，搶菜囤購等沒必要，且北京市外賣快遞也將正常運行。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，4月22日至5月12日15時，北京累計報告928例新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區，當前社會面仍有零星新發病例，疫情防控面臨較大挑戰。

對於封城傳聞，徐和建指出，封城靜默都是謠言，搶菜囤購等沒必要，整個城市運行保障都不會受影響，社會面保持正常。他指出，自13日開始，會利用周末窗口期，連續3日在東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興與經開區等12區，13日週五倡導居家辦公，週六日居家休息，減少流動，就地參加核酸檢測。

徐和建也提醒，北京民生保障物資貨源充足，外賣、快遞配送不停，呼籲北京市民理性購物，不需要緊張。

北京衛健委13日通報，5月12日0時至24時，新增42例本土確診病例（含1例5月9日、2例5月11日診斷的無症狀感染者轉確診病例）和8例無症狀感染者。

此外，北京新增1例境外輸入確診病例，為台灣籍，5月11日從台灣到達北京首都機場，5月12日報告核酸檢測結果為陽性。