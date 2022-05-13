　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

瘋傳北京「靜默」3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

▲北京疫情升溫。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市疫情升溫以來，防控不斷收緊。網路12日出現「北京將靜默3天」的傳聞，引發北京居民的恐慌。對此，北京市政府新聞發言人徐和建在12日的北京市第332場疫情防控記者會表示，所謂封城靜默都是謠言，搶菜囤購等沒必要，且北京市外賣快遞也將正常運行。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，4月22日至5月12日15時，北京累計報告928例新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區，當前社會面仍有零星新發病例，疫情防控面臨較大挑戰。

對於封城傳聞，徐和建指出，封城靜默都是謠言，搶菜囤購等沒必要，整個城市運行保障都不會受影響，社會面保持正常。他指出，自13日開始，會利用周末窗口期，連續3日在東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興與經開區等12區，13日週五倡導居家辦公，週六日居家休息，減少流動，就地參加核酸檢測。

徐和建也提醒，北京民生保障物資貨源充足，外賣、快遞配送不停，呼籲北京市民理性購物，不需要緊張。

北京衛健委13日通報，5月12日0時至24時，新增42例本土確診病例（含1例5月9日、2例5月11日診斷的無症狀感染者轉確診病例）和8例無症狀感染者。

此外，北京新增1例境外輸入確診病例，為台灣籍，5月11日從台灣到達北京首都機場，5月12日報告核酸檢測結果為陽性。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
快訊／超跑男代操股票吸金5億落跑！　北市某飯店落網
24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！多重器官損傷進加護
快訊／王炳忠共諜案二審宣判　5人仍無罪
防疫險理賠亂象盤點！　10大QA解惑
「有這疾病」染疫死亡風險增2倍！醫點名3大危險族群
北韓爆「怪病」逾35萬人發燒！　專家估疫情釀16萬死
確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃感冒藥+救肺散」　突點名2人
連5天雨多全台紫爆！　「這2天」雨最猛
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

網傳陸「剪護照、綠卡」　北上廣闢謠：未禁止公民出入境

瘋傳北京「靜默」3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

受京滬疫情衝擊　台企聯5月中旬換屆選舉將延期

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有至少1種後遺症

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！多重器官損傷進加護病房

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

洗車擺攤糾紛　男被澆汽油「全身燒焦」死前：我被綁著活活燒

配合打贏上海疫情　陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

迪士尼CEO稱票房收益低　遭曲解不要中國市場

《奇異博士2》一週票房破5億美金　迪士尼CEO ：沒中國也能成功

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

尹汝貞「奧斯卡是資本主義的極致」吐名言　曾自掏腰包買紅毯禮服：沒品牌贊助我

網傳陸「剪護照、綠卡」　北上廣闢謠：未禁止公民出入境

瘋傳北京「靜默」3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

受京滬疫情衝擊　台企聯5月中旬換屆選舉將延期

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有至少1種後遺症

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！多重器官損傷進加護病房

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

洗車擺攤糾紛　男被澆汽油「全身燒焦」死前：我被綁著活活燒

配合打贏上海疫情　陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

迪士尼CEO稱票房收益低　遭曲解不要中國市場

《奇異博士2》一週票房破5億美金　迪士尼CEO ：沒中國也能成功

昨增17死！胸腔醫：死亡人數增加了　示警長輩「2症狀」小心重症

竹子湖繡球花開3成！農園感謝旅客「這類人免費賞」1299起有住有玩

國家級討債下重手！居隔「關機」外出運動7hr　罰33萬乖乖繳

快訊／今起確診者家人可代看診、領藥　陳時中14:00說明

台鐵5／16起「停駛96班區間車」　停開、加開班次出爐

女老師外遇！行車紀錄器現鹹濕對話「生理期內射」　夫綠炸怒告

一聲巨響！舊蘇花公路117.4k巨石崩落　一度單線雙向管制

芬蘭最快10月1日正式加入北約！　下週一提案議會投票表決

車撞分隔島男陳屍車內　方向盤不翼而飛...擋風玻璃出現疑似彈孔

慎入！摔角表演變死亡互毆　兒童進場目睹「除草機割人」爆血畫面

短髮妹夜市賣雞蛋糕 邪惡小可愛快炸開！

大陸熱門新聞

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有後遺症

洗車攤糾紛　男死前：我被綁活活燒

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！急送ICU

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

驚！女洗澡掉落「一隻色狼」

迪士尼CEO遭曲解不要中國市場

陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

扯！頂樓加蓋「第18層千坪廠房」

空姐飛機上自拍不雅照遭解僱！手寫11字怒喊不服

女子發出「12、0」數字後失聯

迪士尼CEO ：沒中國也能成功

便利店懸掛120公尺高絕壁上！店員每天攀岩上班

「賣晚安10年」　她接3萬筆訂單看盡人生

又見血色天光！ 福州居民拍下異象...網驚：捕秋刀魚的船來了

更多熱門

相關新聞

中藥「清冠一號」價格哄抬　中醫師籲勿囤積：不是健康食品

中藥「清冠一號」價格哄抬　中醫師籲勿囤積：不是健康食品

本土單日確診數連日攀升，除了快篩試劑，近期傳出中藥「清冠一號」也出現供貨危機，甚至原本新台幣1500元左右的藥品，被哄抬到5000元高價。民進黨立委何志偉與台北市中醫師公會13日舉行記者會，在立法院議場前擺放數十帖中藥罐，呼籲民眾有需求應向中醫診所諮詢，取得有效的診斷處方，不要瘋搶「清冠一號」，且若赴醫院就診，該藥品有健保給付，民眾只需要負擔掛號費。

WHA在即　陳時中投書土媒盼實現零防疫缺口

WHA在即　陳時中投書土媒盼實現零防疫缺口

即／司機PCR陽性 盧秀燕快篩陰性並自我健康監測

即／司機PCR陽性 盧秀燕快篩陰性並自我健康監測

快訊／北韓首爆疫情飆1.8萬人確診！　已6人死亡

快訊／北韓首爆疫情飆1.8萬人確診！　已6人死亡

全球疫情線上峰會登場　獲逾896億元抗疫新資金

全球疫情線上峰會登場　獲逾896億元抗疫新資金

關鍵字：

北京封城靜默疫情

讀者迴響

熱門新聞

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

確診康復後「出現1後遺症」

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

唐治平加入《一家團圓》暴瘦粉絲認不出

女星舌頭破半年「傷口長白斑」！

一群人推爆「疫苗1組合」最強

女採訪「老鼠屋」遭毆！節目組報警

具俊曄離開台灣！　暫別大S

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面