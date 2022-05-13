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大陸 大陸焦點 特派現場

93歲婦住療養院確診！送醫病逝當天火化…19天後「死者甦醒」康復了

▲▼方艙醫院,大陸疫情,上海,新冠疫情,新冠肺炎,確診,方艙。（圖／CFP）

▲該名婦人平時住在療養院，確診後被送到方艙醫院治療，沒想到不幸病逝。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

大陸上海疫情嚴重，也因此衍生了許多亂象。一名93歲的老婦人在療養院內染疫逝世，當天被送到殯儀館火化，家屬連最後一面都看不到，為此感到悲痛欲絕，沒想到19天後狀況大逆轉，家屬突然接到電話「婦人康復出院」，引起極大討論。

綜合陸媒報導，網友「諸葛先生」在微信上爆料，93歲的奶奶住在療養院，日前突然收到通知，奶奶因為染疫，被送到浦東新區的周浦方艙醫院治療。

「諸葛先生」4月22日又被醫院通知，奶奶因為生病逝世，因為確診的緣故，沒辦法見到最後一面，當天就送往殯儀館火化，療養院也因此註銷了奶奶的戶口。

▼網友「諸葛先生」收到奶奶染疫病逝的消息，當天就火化，沒辦法見最後一面。（示意圖／CFP）

▲上海,疫苗,方艙,隔離。（圖／CFP）

沒想到，時隔19天大逆轉，周浦醫院突然傳訊告知，93歲的奶奶已經康復，10日已從醫院轉回療養院，令「諸葛先生」一家人十分傻眼。

當事家庭的家屬指控，93歲的老人是妹夫的媽媽，妹夫4月22日被通知「病情惡化老人病故」，當時妹夫在青浦的家中隔離，無法送媽媽最後一程，想要確認死者身分，希望醫護幫忙拍攝遺容，也遭到拒絕，只收到了靈柩、弔唁牌及壽衣的照片。

家屬說明，後來妹夫委託療養院處理母親後事，並幫忙註銷戶口，沒想到10日療養院突然通知妹夫，母親沒有死，而且基本上已經康復，已回到療養院來，還拍了躺在床上的影片，嚇得妹夫整晚睡不著，令人十分氣憤，也不曉得4月22日被火化的究竟是誰。

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