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辭職、買房遷戶籍動作頻頻　羅智強今遞辭呈：我是衝鋒的牡羊座

▲▼羅智強遞書面辭呈。（圖／記者黃國霖攝）

▲羅智強遞書面辭呈。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

為爭取國民黨桃園市長提名，台北市議員羅智強日前將戶籍遷到桃園龜山區，並於5日宣布要辭去台北市議員，9日正式遞出書面辭呈，為向台北市議會黨團同仁辭行，所以將生效時間壓在12日。羅智強9日持辭職書召開記者會，針對外界質疑他動作頻頻，羅智強認為，自己就是「衝鋒的牡羊座」，且這些都是必然的行動。

羅智強9日在台北市議會一樓召開記者會，羅智強手持書面辭職書表示，上週有議會同事建議，比較周全方法是過完周三議會大會後，再讓辭職正式生效，這樣他也能在週三國民黨團會議時向同事辭行，大會向其他議會人員辭行，因此今天這份辭職書於9日提出後，議員服務做到11日為止，時間則壓在12日正式生效。

羅智強提及，感謝大安、文山的選民給了他3年半服務機會，也讓交棒的楊植斗通過初選，未來就安心將服務棒子交給楊植斗，而他則努力往下一個階段奮鬥，全心全力專心傾聽桃園市，為民喉舌，形塑自己對桃園願景跟政見。

媒體詢問，外界認為羅智強兩週內動作頻頻，疑似是想告訴黨中央他以全部準備好、沒理由不提名？羅智強回應，「其實我個性就是衝鋒的牡羊座，做什麼就像什麼。」既然要參選桃園市長，當然要能夠專心無旁鶩的全力耕耘，辭職、買房遷戶籍，「那叫做必然的行動。」

羅智強指出，他自知被民進黨人士用高標準檢視，但他覺得就是平常心看待，關鍵在「做什麼像什麼」，既然決定參選桃園市長，就要用100分心力往目標全力以赴，認同者就會支持他，不認同的話就代表自己不具足成為桃園市長最好條件，這也是選民的選擇，政治人物尊重選民選擇。

至於辭職、買房遷戶籍有無和國民黨主席朱立倫溝通？羅智強說，自己不會特別說明與黨中央溝通方式、管道，這是對黨中央的尊重，他也知道黨中央很為難，任何事情要做決定並不容易，所以請大家給黨中央和朱立倫多一點決定空間。

▲▼羅智強遞書面辭呈。（圖／記者黃國霖攝）

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